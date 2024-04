Fiart sempre più internazionale: ritorno al Palma Boat Show con due gioielli della gamma Seawalker

Fiart torna al Palma International Boat Show, fiera strategica per la nautica spagnola che si terrà nell’isola spagnola, dal 25 al 28 aprile prossimi. “L’appuntamento di Palma de Mallorca – si legge in una nota aziendale – consentirà a Fiart di consolidare la propria presenza nei mercati esteri tra gli obiettivi del primo semestre 2024 e di sostenere le attività di due partner come Probrava Group, leader nel settore yachting in tutta la Spagna, e ME Yachting, riferimento per i clienti di lingua tedesca e austriaca che navigano nelle isole”.

Nello Stand M9-10-11 il pubblico potrà vedere in acqua e provare su appuntamento due gioielli della gamma Seawalker Fiart: il Seawalker 35 e il Seawalker 43 Panorama, al debutto nel mercato spagnolo. La gamma Seawalker continua ad essere protagonista, con i suoi modelli walkaround estremamente versatili, curati nei dettagli, confortevoli, sportivi e veloci.Tra le caratteristiche più apprezzate dalla clientela Fiart, ci sono i generosi spazi esterni pensati per la convivialità e quelli interni, in grado di garantire agli occupanti privacy, comfort abitativo e intimità.