Fiart, yacht di lusso su misura: a Montecarlo sbarca l’ultimo prodotto della linea P

Tra pochi giorni P58 – nuovissimo yacht della Linea P dalle caratteristiche uniche – frutto dell’alchimia nata tra Fiart e l’architetto Stefano Pastrovich, sbarcherà a Montecarlo insieme al suo armatore e partner di Fiart, AllDutch Yachting, esclusivista per l’area del Principato. “Tutti i modelli della Linea P, custom luxury line firmata Fiart – si legge in una nota – , sono prodotti su commessa e customizzati con il supporto di Stefano Pastrovich, destinati ad una clientela che cerca un prodotto tailor-made, curato e irripetibile”. Il P58 è un’imbarcazione che grazie a precise scelte estetiche e funzionali risponde perfettamente a queste aspettative, con un design e dei volumi fuori dal comune: 16,65 metri (58,26 piedi) fuori tutto che garantiscono all’armatore e ai suoi ospiti il massimo, in termini di vivibilità, comfort ed intimità. “Con il P58 o con il più piccolo nuovissimo gioiello della linea P, che debutterà in anteprima mondiale allo Yachting Festival di Cannes 2024, Fiart – prosegue la nota – promette di tenere vivo il filo che la lega ad un modo di fare impresa moderno, trasparente, attento alle richieste della clientela, capace di tradurre in progetti concreti le promesse che esprime la sua parte creativa”.