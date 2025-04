Fiasconaro “Per Made in Italy non ci sono dazi che tengano”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo presenti in 75 nazioni del mondo, oggi è una giornata delicata e importante dove c’è come l’orgoglio del tricolore, l’orgoglio dell’internazionalizzazione di tutto quello che è il patrimonio artistico e culturale. Il made in Italy è molto apprezzato”. Così Nicola Fiasconaro, dell’azienda Fiasconaro, a margine di un’iniziativa in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, organizzata presso la Camera di commercio a Palermo. “Noi come azienda siamo in un momento nuovo, abbiamo subito per certi aspetti anche il ricambio generazionale – sottolinea -. La prossima sfida del futuro è Manhattan, visto che il luogo del delitto è New York, noi faremo un investimento in autunno, essere ancora più presenti nel territorio americano perché lì non ci sono dazi che tengono, è molto forte il made in Italy, la cultura italiana. Poi sono sereno nel dire che il governo italiano farà delle trattative con il governo americano abbastanza importanti. xd6/vbo/mca2