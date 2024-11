Fiat 2forYOU, una soluzione di mobilità integrata per la famiglia

TORINO (ITALPRESS) – Fiat lancia “2forYOU”, una nuova offerta commerciale che coniuga le esigenze di mobilità urbana e quotidiana della famiglia con il desiderio di autonomia e libertà di movimento dei ragazzi. Protagoniste dell’iniziativa sono infatti la Fiat 600 Hybrid e la Fiat Topolino, due modelli complementari con cui il marchio globale italiano prosegue nella sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per le città, dove guidare diventa un’esperienza semplice, sostenibile e accessibile a tutti. Nasce così una proposta finanziaria fuori dagli schemi, che consente di mettersi subito al volante dei due modelli Fiat a fronte di un canone mensile complessivo di 199 euro, grazie ad una formula dedicata sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services. Va ricordato che i due contratti di leasing, da un punto di vista tecnico e formale, sono separati ma garantiscono un vantaggio economico pari a 1.000euro (iva inclusa), oltre alle azioni commerciali già previste per la 600 Hybrid. A titolo esemplificativo, il primo contratto relativo alla 600 Hybrid prevede un canone mensile di 119 euro per 35 mesi (anticipo di 5.640 euro, TAN FISSO 3,99% e TAEG 5,71%) mentre la nuova Topolino è proposta a un canone mensile di 80 euro (anticipo 0, TAN FISSO 5,99% e TAEG 8,05%.). L’imperdibile offerta è valida fino al 30 novembre.

“Da sempre Fiat è vicina agli italiani con prodotti innovativi e belli, che rendono accessibile a tutti l’innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile. All’eccellenza di prodotto, inoltre, il marchio affianca di continuo iniziative commerciali inedite e formule di finanziamento vantaggiose e flessibili per supportare i giovani e le loro famiglie nel passaggio alle auto elettriche ed elettrificate, proprio come la nuova e originale offerta “2forYOU”. Del resto, con una lunga storia costellata di rilevanza sociale, Fiat sente forte la responsabilità di promuovere una guida a zero o basse emissioni sempre più accessibile, facile nella quotidianità e che faccia innamorare le nuove generazioni. E l’abbinamento Topolino e 600 Hybrid della formula “2forYOU” consente di rispondere alle diverse esigenze di mobilità che possono nascere in famiglia, senza mai rinunciare all’inconfondibile Dna Fiat, fatto di colori, gioia e bellezza italiana” dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia.

