Fiat 600 Sport e Abarth 600e unite nello spirito di Milano-Cortina

MILANO (ITALPRESS) – Due importanti brand come Fiat e Abarth accomunati dalla cornice delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, per presentare due novità della loro gamma con lo sport come cuore pulsante. E’ in questo contesto che sono state presentate a Milano la Fiat 600 Sport e la Abarth 600e.

Una presentazione che arriva dopo un inizio anno promettente per il brand Fiat. “Gennaio è stato un mese di successo per Fiat per quel che riguarda le vetture. Abbiamo chiuso al 13,5% di quota con i veicoli commerciali al 25,1% di quota, tre punti in più rispetto allo stesso periodo del precedente anno per una quota complessiva Fiat più Fiat Professional di 14,5 punti in crescita di un punto e mezzo rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato Alessio Scutari, managing director Fiat & Abarth Italia, sottolineando come “Grande Panda conquista la leadership del segmento B ibrido e si configura come la quarta vettura più comprata in Italia, mentre Pandina ormai inesorabilmente occupa il posto di leader di vendite nel mercato italiano”.

Entrando nel dettaglio delle due auto, per quanto riguarda la 600 Sport si tratta di una vettura lunga 4,18 metri e larga 1,98, con un’altezza di 1,52 metri e con un bagagliaio da 385 litri.

In quanto versione ibrida è dotata di un motore da 145 cv in grado di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Il modello è disponibile anche nelle versioni ibrida da 110 cv ed elettrica da 156 cv. La sua accelerazione consente di passare da zero a 100 km/h in 8,5 secondi e consuma fino a 4,9 l per 100 km.

“La 600 Sport figura come la vettura più equipaggiata di 600, quindi la parte alta dell’offerta – ha affermato Scutari – E’ una vettura che ha all’esterno dei tagli chiaramente che ammiccano al mondo del design e dello sport, ovvero con elementi in colore nero lucido, con fari posteriori bruniti, cerchi neri in design esclusivo e dedicato. All’interno i toni scuri si ripropongono sulla plancia, sul tessuto dei sedili e sul cielo della vettura per restituire in generale un feeling nettamente più sportivo”.

Per quanto riguarda la Abarth 600e, si tratta di un modello con un motore capace di erogare 280 cv e scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi. Il vero spirito Abarth si riflette infatti nel motore da 280 cv, nei freni da gara e nel differenziale autobloccante, che rafforzano l’identità di Abarth come la massima espressione di performance automobilistica.

A queste caratteristiche si aggiungono il differenziale Torsen meccanico autobloccante anteriore e tecnologie quali i sensori di parcheggio a 360°, il Blind Spot Detection con Adaptiv Cruise Control e il portellone posteriore hands-free.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Fiat-