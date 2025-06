Fiat al fianco di “Green&Blue Festival”

TORINO (ITALPRESS) – FIAT partecipa a “Green&Blue”, il Festival italiano della sostenibilità in programma a Milano dal 5 al 7 giugno, portando all’attenzione del pubblico la propria visione di mobilità decarbonizzata, accessibile e condivisa. In qualità di Partner automobilistico, la presenza del brand italiano nasce dalla consapevolezza che il passaggio all’elettrico non può essere considerato come una semplice sostituzione tecnologica. Al contrario, è un’evoluzione che comporta una sinergia tra attori di settori diversi – industriale, istituzionale e dei servizi – unita a un radicale cambiamento culturale da parte della collettività.

All’interno di “Green&Blue”, dunque, FIAT sceglie di raccontare il proprio impegno attraverso la nuova Grande Panda, una vettura che rappresenta in modo emblematico l’evoluzione del brand verso un’idea di mobilità sostenibile e alla portata di tutti. A sottolinearne il ruolo centrale nella gamma, un esemplare della Grande Panda Elettrica sarà esposta presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, cuore pulsante del festival, che diventa cornice ideale per una riflessione concreta e partecipata sui temi della mobilità urbana e della sostenibilità. Dunque, “Green&Blue” rappresenta per FIAT uno spazio di confronto e di ispirazione, in cui condividere idee, progetti e azioni capaci di generare un impatto positivo.

Progettata presso il Centro Stile di Torino, la Grande Panda si distingue per le sue dimensioni compatte, le linee essenziali e un abitacolo organizzato con cura, caratteristiche che la rendono ideale per la mobilità familiare e cittadina. L’aspetto solido e ben strutturato, combinato con un design dinamico e slanciato, comunica forza e unicità. Inoltre, il nuovo modello adotta diverse soluzioni attente alla sostenibilità grazie all’uso di materiali innovativi nella sua produzione. Ad esempio, è la prima auto a proporre componenti in alluminio e plastica ricavati da cartoni per bevande, che vengono riciclati e miscelati nelle parti degli interni in plastica blu, denominate Lapolen Ecotek. Inoltre, FIAT ha raggiunto un altro traguardo nell’industria automobilistica utilizzando il “BAMBOX Bamboo Fiber Tex®”, un tessuto innovativo e sostenibile contenente vere fibre di bambù, per rivestire la plancia della Grande Panda La Prima.

La vettura è disponibile sia nella versione ibrida con motore turbo 1.2 litri, 110 CV, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione, sia nella configurazione full electric con batteria da 44 kWh, autonomia combinata WLTP di 320 km e motore elettrico da 83 kW (113 CV).

Il Festival Green&Blue è la cornice perfetta per ribadire il ruolo del brand come protagonista della transizione energetica in atto, offrendo vetture e veicoli commerciali elettrici o elettrificati di ultima generazione. In particolare, FIAT vanta un’ampia e articolata gamma di modelli full electric: dalla Topolino alla 500e, dalla 600e alla Grande Panda Elettrica, fino ai veicoli commerciali E-Doblò, E-Scudo ed E-Ducato, che soddisfano tutte le esigenze di carico e volumetria per uso professionale, garantendo al tempo stesso sostenibilità, efficienza e versatilità operativa. Inoltre, FIAT si conferma un brand di rilevanza sociale proponendo continue iniziative educational, capaci di favorire una maggiore consapevolezza e diffusione della mobilità elettrica, rendendola progressivamente più comprensibile e integrata nelle abitudini della collettività.

In quest’ottica si inserisce il progetto “A scuola di elettrico con FIAT”, la nuova iniziativa educativa sviluppata in collaborazione con UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), che prende il via proprio in concomitanza del festival. Partendo dalla constatazione che molti italiani non hanno mai avuto l’occasione di guidare un veicolo elettrico, FIAT ha scelto di offrire un’esperienza concreta, diretta e gratuita: sabato 7 giugno, presso gli showroom aderenti, si terrà una giornata di test drive accompagnati da istruttori UNASCA, affiancati da momenti informativi dedicati a temi chiave come autonomia, ricarica, agevolazioni e vantaggi pratici nella quotidianità.

L’iniziativa prosegue l’impegno di FIAT in ambito educational, già testimoniato da progetti come “A scuola di cambio automatico” e “Top Club”, dedicato alle scuole italiane e pensato per sensibilizzare i più giovani su guida sicura e mobilità sostenibile.

Del resto, secondo un recente sondaggio, realizzato da FIAT in collaborazione con Today.it, ha messo in luce come tre automobilisti su quattro percorrano meno di 20.000 km all’anno, un chilometraggio ideale per sfruttare al meglio i vantaggi delle vetture elettriche. Ancora più significativo è il dato sulla soddisfazione: il 97% di chi già guida una BEV si dichiara pienamente appagato, dimostrando che molte delle perplessità iniziali – come l’ansia da ricarica – si dissolvono rapidamente con l’esperienza reale. Chiaro a questo punto che l’affermazione della mobilità elettrica non si costruisce solo con l’innovazione tecnologica, ma ancora più con la fiducia e la conoscenza concreta delle persone.

Al Green&Blue Festival, quindi, FIAT sceglie di condividere la propria visione di mobilità con il pubblico, una visione concreta, fatta di soluzioni accessibili, tecnologia intelligente e responsabilità verso le persone e l’ambiente. Perchè il futuro non è un punto lontano all’orizzonte: è già in marcia. E ha il volto sorridente di chi ha deciso di guidare il cambiamento con ingegno e spirito italiano.

– foto: ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).