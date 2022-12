Fiat E-Doblò, 100% elettrica per il tempo libero e il lavoro

MILANO (ITALPRESS) – Fiat e Fiat Professional hanno presentato a Milano la nuova gamma di veicoli E-Doblò, un’offerta di mezzi dal tipo di motore alla capacità del mezzo che potrà soddisfare tutte le esigenze di famiglie e lavoratori che necessitano di van.

Entrambe le tipologie di veicolo, rientrano nella strategia dell’azienda di una produzione sempre più attenta alla sostenibilità energetica: Fiat entro il 2024 punta infatti a diventare completamente elettrico su ogni nuovo modello in Europa e a offrire dal 2027 una gamma completamente elettrica. Inoltre, Nuovo E-Doblò è il terzo modello elettrificato per FIAT, dopo il debutto di Nuova 500 e E-Ulysse, ed è il terzo veicolo elettrico per Fiat Professional, dopo E-Ducato e E-Scudo. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, i Doblò sono attualmente disponibili in tre differenti configurazioni a seconda delle esigenze lavorative: Combi N1, Crew Cab e Panel Van. Tutte le opzioni sono state studiate e adattate per utenti che utilizzano il proprio veicolo anche oltre le otto giornaliere, potenziando anche le sospensioni per ridurre al minimo sbalzi e vibrazioni.

In termini di capacità, E-Doblò offre (anche nella versione full electric, ndr) un carico utile fino a 800 kg su entrambi i passi, consentendo di caricare fino a 2 euro-pallet; mentre nella versione a motore termico, Doblò raggiunge fino a una tonnellata di portata. Inoltre nella versione a passo lungo, Doblò è in grado di raggiungere una volumetria massima di 4,4 metri cubi. Questo ampliamento è reso possibile dall’opzione “Magic Cargo” che garantisce un aumento della capacità di carico di 0,5 metri cubi e la possibilità di caricare oggetti lunghi come tubi o scale, grazie ad una capacità di carico in lunghezza di 3,4 metri. La versione Furgone Crew Cab su passo lungo permette inoltre una modularità unica e diverse configurazioni possibili tra lo spazio di seduta e quello di carico, grazie ad una paratia scorrevole che permette di modulare lo spazio di carico o le sedute passeggeri in base alle necessità.

Insieme alla versione elettrica, vengono messe a disposizione anche due motorizzazioni Diesel: 1.5 litri in versione da 100 CV con cambio manuale; 1.5 litri da 130 CV, disponibile sia con trasmissione automatica a 8 marce, sia manuale. Completa l’offerta il motore a benzina 1.2 litri da 110 CV.

“Con E-Doblò andiamo a completare la gamma di veicoli commerciali elettrificati di Fiat Professional. Da oggi possiamo presidiare su ogni segmento il mercato con una versione sia in configurazione termica che 100% elettrica. Partiamo da circa 21mila euro la versione benzina arrivando ad oltre 32mila euro per la versione 100% elettrica”, ha spiegato Gianluca Zampese, Direttore Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis Italia.

I veicoli per famiglie, lunghi 4,4 metri, permettono il massimo comfort in ambiente urbano anche per nuclei familiari fino a 7 persone: i posti variano fino a 3 sedili singoli nella seconda fila, eventualmente ripiegabili per esigenze di carico. Inoltre tutti i sedili posteriori sono dotati di un sistema standard per il fissaggio all’auto dei seggiolini per bambini.

In termini di funzionalità, questi veicoli sono stati dotati di un tetto di vetro con vani aggiuntivi e un roof case posteriore, accessibile sia dall’interno sia dall’esterno del veicolo.

“Torniamo sul mercato con un mezzo completamente elettrico, che ha venduto oltre 120mila unità nella sua storia. E ora è pronto al futuro: 280 chilometri di autonomia, 100 kW di potenza”, ha dichiarato il Managing Director di Fiat Italia Eligio Catarinella che definisce il nuovo veicolo il “mezzo ideale anche per famiglie allargate che hanno bisogno di tre posti sulla seconda fila, fino a 7 posti con terza fila per la massima flessibilità di utilizzo”. Grazie alla nuova motorizzazione, il nuovo E-Doblò raggiunge la velocità massima di 130 km/h e fino a 260 Nm di coppia massima. La versione a zero emissioni vanta inoltre una flessibilità di rilievo grazie alla modalità “Quick Charge” fino a 100 kW, che permette di ricaricare in corrente continua l’80% della batteria in soli 30 minuti.

Dal punto di vista economico, Catarinella ha illustrato che “la versione elettrica parte da 30.900 euro con gli incentivi statali fino a 32.500 euro per la versione di lancio con tutto di serie full optional”. Massima attenzione anche sul fronte sicurezza, con ben 17 funzioni di assistenza sicura per la guida, tra cui riconoscimento automatica della segnaletica (Traffic Sign Recognition), frenata d’emergenza automatica, Hill Descent Control (per tratti con pendenza superiore al 3%), Driver Attention Alert (per il monitoraggio dei livelli di attenzione del guidatore), sensori di parcheggio anteriori e posteriore e retrocamera. I nuovi Doblò e E-Doblò saranno prodotti nello stabilimento di Stellantis a Vigo, in Spagna.

foto: xh7

(ITALPRESS).