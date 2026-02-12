Fiat e il bob giamaicano, ritorna la partnership storica

TORINO (ITALPRESS) – A oltre vent’anni dalle iconiche campagne con Doblò, Fiat riannoda il filo con la nazionale giamaicana di bob e lancia una nuova avventura invernale insieme al nuovo QUBO L. Una partnership che celebra amicizia, inclusione e spirito di squadra, valori che da sempre accomunano il brand torinese e il team caraibico.

Protagonista della campagna è lo spot “La Spinta”, ambientato tra le montagne innevate: la squadra resta bloccata con il QUBO L in una tempesta, finchè uno yeti interviene liberando il veicolo con una spinta decisiva.

Lo yeti, simbolo di spazio “extra large”, diventa metafora di un’auto pensata per accogliere tutti e trasformare ogni imprevisto in opportunità. La regia è firmata da Fabio Rovazzi, Carlani e Dogana.

La campagna sarà diffusa su TV, digital e social, con QUBO L nuovo sponsor ufficiale del team. Il modello, disponibile a 5 o 7 posti e in tre allestimenti, propone motorizzazioni benzina, diesel ed elettriche.

La versione benzina 1.2 da 110 CV è offerta in promozione a 20.950 euro con finanziamento e rottamazione.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).