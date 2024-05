Fiat e Pigna insieme per un mondo colorato e sostenibile

TORINO (ITALPRESS) – In occasione del lancio della Nuova 600 Hybrid, presso tutti gli showroom italiani, il marchio Fiat annuncia la collaborazione con Pigna, azienda italiana conosciuta e apprezzata in tutto il mondo e leader nel settore cartotecnico, che darà vita a una colorata linea di prodotti Pigna Monocromo brandizzati Nuova Fiat 600. Entrambi con una storia secolare alle spalle e una visione del futuro positiva, i due marchi condividono valori distintivi, come l’ingegnosità e la bellezza del Made in Italy, la ricerca continua nei campi del Design, della Tecnologia e della Sostenibilità, e la centralità dell’edutainment per la formazione delle nuove generazioni riguardo ai temi del rispetto ambientale. Tutto ciò consente a FIAT e Pigna di eccellere a livello internazionale e di affrontare il domani con ottimismo e personalità.

Dalla collaborazione tra Fiat e Pigna nasce una limited edition pensata per celebrare e diffondere il colore nella vita di tutti i giorni. La palette di colori di Fiat 600 Hybrid colorerà quaderni e notebook Pigna Monocromo e dall’unione tra i due brand nascerà per la prima volta in assoluto una scatola di pennarelli che avrà tutti i colori, tranne uno, il grigio. La limited edition sarà accompagnata da un movimento social che popolerà i canali di FIAT Italia con contenuti dedicati ai colori e al loro potere benefico. The Color Energy arriverà nelle scuole, nei concessionari, e nei migliori store d’Italia, insieme ad attività e materiali dedicati. Una scelta in continuità con la campagna #nomoregrey di FIAT, che ha la missione di togliere tutto il grigio che c’è per diffondere l’energia e la positività dei colori.

Si tratta di una scelta dal forte valore simbolico, che riflette la strategia cromatica di Fiat per la quale, dalla scorsa estate, non produce più auto grigie. La prima vettura di questo nuovo corso è stata proprio la Nuova Fiat 600, seguita da tutti gli altri modelli della gamma Fiat. La decisione è stata presa per esaltare l’importanza dei colori nella vita, incarnando quella spensieratezza e gusto italiano che da oltre un secolo Fiat porta sulle strade di tutto il mondo. Ispirata al mare, al sole, alla terra e al cielo italiani, la nuova tavolozza di cromie – con nomi che richiamano le bellezze paesaggistiche e la dolce vita italiana – consente a FIAT di “colorare” il mondo della mobilità rafforzando la sua indiscussa leadership come marchio della gioia, dei colori e dell’ottimismo. Va anche ricordato che la Nuova Fiat 600 è la prima compatta ad offrire la cromoterapia: i clienti, infatti, possono selezionare fino a otto colori diversi sia per la luce ambientale che per l’ambiente radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 abbinamenti diversi selezionabili con le preimpostazioni corrispondenti al colore dell’auto, per un ambiente cromatico senza precedenti.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).