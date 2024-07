Fiat e Unieuro, partnership per mobilità sostenibile con Topolino

MILANO (ITALPRESS) – FIAT e Unieuro hanno annunciato l’avvio di una collaborazione strategica che vede protagonista la Nuova Topolino, l’eclettico quadriciclo votato alla mobilità sostenibile, alla felicità e alla Dolce Vita. La partnership mette in risalto la condivisione di valori importanti per entrambi i Brand, quali italianità, tecnologia accessibile e sostenibilità, oltre alla centralità del cliente e alla costante innovazione.

Nello specifico, sono stati selezionati 20 punti vendita Unieuro in Italia – scelti appositamente per dimensioni e vicinanza alle grandi città – dove il grande pubblico potrà ammirare anche l’esclusiva Topolino Dolcevita, la versione aperta del nuovo veicolo, esposta in un’area assieme ad una serie di accessori coordinati con lo stile del veicolo.

Disponibile nelle versioni aperta e chiusa, Topolino ha dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza) ed è l’ideale per l’impiego cittadino. La vettura raggiunge infatti una velocità massima di 45 km/h ed è dotata di una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica completa in meno di 4 ore. Non ultimo, la Topolino offre un’abitabilità straordinaria, data dai due sedili disallineati; un’ampia superficie vetrata, che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza; e, soprattutto, i vani portabagagli posizionati in modo strategico. Uno di questi, posto tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.

Ciò che differenzia le due versioni è l’aggiunta dei cordoni in stile nautico e del battitacco con logo Dolcevita nella versione aperta. Inoltre, sulla pagina web, o presso i concessionari FIAT, e da oggi anche presso i negozi Unieuro selezionati, sono disponibili accessori opzionali per soddisfare le esigenze di tutti i clienti: borsa portaoggetti, ventilatore USB, altoparlante Bluetooth, borraccia termica e due coprisedili trasformabili in teli da mare.

Per le sue caratteristiche, Topolino si inserisce bene nel mercato italiano dei quadricicli che negli ultimi anni sta registrando numeri importanti in tutti i settori, anche in quello degli elettrici: solo in quest’ultimo, a maggio 2024 se ne registrano 5.047 (con una crescita del 60% rispetto al 2023).

Una crescita giustificabile dalla versatilità della Topolino che la rendono adatta ad una guida cittadina più sostenibile e alla sua maneggevolezza in caso di traffico urbano congestionato. Una soluzione di mobilità che si rivolge innanzitutto ad un pubblico giovane, a partire dai 14 anni.

“Abbiamo identificato in UniEuro un’azienda che condivide con noi valori fondamentali anche del posizionamento di Topolino. Innanzitutto parliamo di due leader sul mercato italiano che vogliono rendere accessibile la tecnologia, una tecnologia sostenibile che è il focus principale della nostra offerta che vogliamo dare sul mercato italiano con la Topolino”, ha dichiarato Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia.

“Noi siamo entusiasti della crescita che il mercato dei quadricicli e nello specifico quelli elettrici sta generando: a maggio siamo stati anche leader di questo mercato e questo ci riempie di entusiasmo anche per un futuro ancora più vantaggioso per la nostra soluzione di mobilità urbana – ha aggiunto -. E’ una soluzione smart, facile da usare che naturalmente interessa ad un pubblico trasversale di potenziali clienti. Vediamo la Topolino: può essere usata da un 14enne che vuole una mobilità più sicura rispetto ad un normale quadriciclo a due ruote. Ma anche da un professionista o da genitori che vogliono accedere all’interno della città in modo facile, sostenibile soprattutto e quindi molto più smart”

Topolino Dolcevita è offerta ad un prezzo a partire da 9.890,00€, lo stesso della versione chiusa. Inoltre, grazie anche agli incentivi statali, l’esclusiva versione aperta è disponibile con una soluzione, proposta da Stellantis Financial Services, di leasing a 48 mesi con un canone mensile a partire da 39 euro.

“Da sempre puntiamo a garantire un’esperienza di consumo distintiva e personalizzata, mettendo il cliente al centro di un ecosistema omnicanale che offre vicinanza e servizio. Un cliente più attento ai temi della sostenibilità e per questo per noi diventa sempre più importante innovare responsabilmente, sviluppando progetti capaci di integrare la sostenibilità nell’attività di business, nell’organizzazione e nella cultura aziendale. Negli ultimi anni abbiamo introdotto prodotti per l’eco-mobilità, come bici elettriche e monopattini, registrando un aumento significativo delle vendite e siamo quindi davvero entusiasti di presentare la collaborazione esclusiva con FIAT per il lancio della nuova Topolino. Riteniamo che la sinergia tra la forza dei nostri due brand, riconosciuta sul mercato, e la condivisione di valori comuni come l’innovazione e la soddisfazione del cliente, saranno la chiave per il successo di questa collaborazione”, ha dichiarato Giancarlo Nicosanti, Monterastelli, Amministratore Delegato di Unieuro.

