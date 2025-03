Fiat Grande Panda “Miglior Veicolo Urbano” per “Mujer Hoy”

TORINO (ITALPRESS) – Fiat Grande Panda ha ottenuto una vittoria nel panorama automobilistico internazionale, aggiudicandosi il premio “Miglior Veicolo Urbano dell’Anno” alla 13esima edizione dei Motor Awards, tenutasi presso la sede del Gruppo Vocento a Madrid.

Questo prestigioso premio è stato conferito al modello più recente di FIAT dalla rivista femminile spagnola Mujer Hoy, che ha riconosciuto le sue innovazioni intelligenti e le soluzioni pratiche in un design compatto, definendola come un’auto elettrica e ibrida con un design all’avanguardia, ricca di idee originali.

I “Motor Awards” sono premi molto prestigiosi nel settore automobilistico spagnolo grazie all’analisi di vari modelli, valutando prestazioni, equipaggiamento, design e praticità da un punto di vista distintamente femminile. Costruita per soddisfare le esigenze di un pubblico diversificato in modo accessibile ed ecologico e progettata dal Centro Stile Fiat di Torino, la Grande Panda combina il fascino italiano con la funzionalità moderna, rimanendo fedele alla praticità della Fiat Panda originale del 1980.

Disponibile con motorizzazioni ibride ed elettriche, si distingue per il suo impegno per la sostenibilità. Inoltre, l’uso di materiali riciclati – come componenti in alluminio e plastica provenienti da cartoni per bevande utilizzati negli interni in plastica blu, e tessuti sostenibili con vere fibre di bambù usati nella copertura della plancia, evidenziano il suo approccio ecologico.

Pur non essendo “grande” in termini di dimensioni – misura 3,99 m di lunghezza, 1,76 m di larghezza e 1,57 m di altezza – la Grande Panda si distingue per le sue innovazioni e idee pratiche e ingegnose. Una delle caratteristiche più notevoli è il cavo di ricarica a spirale integrato, esclusivo del modello elettrico. Progettato per la comodità e la semplicità d’uso, supporta la ricarica AC fino a 7 kW ed è riposto sotto il cofano, liberando spazio nel bagagliaio e rendendolo più facile da gestire e pulire nell’uso quotidiano. La vettura offre anche opzioni di ricarica aggiuntive con porte da 11 kW e 100 kW situate nella parte posteriore.

