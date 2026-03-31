Fiat Grande Panda vince l’Autobest Conquest Award 2026 nella categoria Design

TORINO (ITALPRESS) – La Fiat Grande Panda si è aggiudicata l’Autobest Conquest Award 2026 nella categoria Design, un riconoscimento che la premia come Best Car Design of Europe 2026.

La vittoria è frutto del voto combinato della giuria Autobest, composta da rappresentanti di 32 paesi europei, e del voto diretto del pubblico europeo sulle piattaforme ufficiali di Autobest. Grande Panda si è aggiudicata il prestigioso premio superando cinque finalisti di alto livello, confermando la percezione che gli automobilisti europei hanno di essa: un modello dal design chiaro, distintivo e contemporaneo, nonchè una delle auto più apprezzate del momento. Questo traguardo è il risultato di un’intensa competizione europea in cui, per la prima volta, il pubblico è stato invitato a scegliere le auto che meglio rappresentano il futuro della mobilità in tre aree chiave: Design, Tecnologia e Facilità d’uso. Grazie alla tradizione di design italiano, all’esperienza di guida intelligente e all’interfaccia intuitiva e accogliente, la Grande Panda ha conquistato sia gli esperti del settore che gli automobilisti di tutti i giorni. Il riconoscimento nella categoria Design conferma il suo ruolo di modello che riporta bellezza, funzionalità e ottimismo al centro della mobilità urbana. Il premio è stato annunciato durante l’Autobest Conquest Show, trasmesso in diretta il 28 marzo.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).