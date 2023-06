Fiat interrompe la produzione di auto grigie, spazio al colore

TORINO (ITALPRESS) – Da oggi Fiat smette di produrre auto grigie. La strategia è stata attuata per aggiungere un tratto distintivo alle vetture Fiat nel mercato automobilistico, dato che il 2023 è l’anno di un notevole cambiamento per il marchio.

“Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie Fiat. Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership di Fiat come marchio della gioia, dei colori e dell’ottimismo. L’Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto Fiat”, ha dichiarato Olivier Francois, Ceo Fiat e Global Chief Marketing Officer di Stellantis. “Questa scelta ribadisce alle persone i valori della ‘Nuova Dolce Vità e il Dna italiano incarnato dal marchio. Fiat vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività e questa sarà anche una delle missioni della nuova Fiat 600e, l’elettrica per famiglie e amici, che sarà presentata il 4 luglio”, ha aggiunto.

Nel nuovo video dedicato, grazie al quale i clienti potranno scoprire il nuovo mondo colorato di Fiat, Olivier Francois a bordo della nuova Fiat 600e fa un profondo tuffo nel colore, all’insegna del claim “Italia. La terra dei colori. Fiat. Il marchio dei colori”. L’attuale gamma Fiat – Nuova 500, 500 Hybrid, 500X, Panda e Tipo – è disponibile in diverse tonalità di colore, tra cui Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema – tutti con un nome evocativo che richiama le bellezze paesaggistiche e la dolce vita italiana.

