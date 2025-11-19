Fiat partner ufficiale del 43^ Torino Film Festival

TORINO (ITALPRESS) – Nel cuore della settimana di celebrazioni organizzate per il lancio della nuova 500 Hybrid, FIAT svela la sua partnership con il 43° Torino Film Festival (TFF), uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama nazionale dedicato alla Settima Arte. Una partnership che vuole essere una dichiarazione d’amore verso l’Italia e il suo cinema, unendo innovazione, eleganza della Dolce Vita e quello spirito tutto italiano fatto di libertà e gioia.

Nel corso dell’evento, FIAT sarà il fornitore ufficiale dei trasporti: la Fiat 500 Hybrid accompagnerà VIP, registi, attori e professionisti del settore negli spostamenti in città durante tutta la manifestazione. La 500 Hybrid sarà inoltre esposta per tutta la settimana ai piedi della Mole Antonelliana e presso il Teatro Regio, confermando il suo ruolo all’interno del panorama culturale torinese. Il Museo Nazionale del Cinema e il TFF presenteranno anche una mostra speciale aperta al pubblico, “L’Italia che piace – In viaggio con FIAT tra i nostri capolavori del cinema”, un emozionante percorso visivo ospitato sulla cancellata storica della Mole Antonelliana dal 21 novembre al 1 dicembre 2025. La mostra racconta gli incontri più significativi tra il cinema italiano e le vetture FIAT: momenti che, nel corso dei decenni, hanno contribuito a fissare su pellicola l’anima del Paese.

Insieme, FIAT e TFF celebrano un’Italia che sa rinnovarsi senza dimenticare le proprie radici – una storia raccontata sul grande schermo e lungo ogni curva della 500 Hybrid.

foto: ufficio stampa Stellantis

