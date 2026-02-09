TORINO (ITALPRESS) – Fiat presenta “Piero Chiambretti sulla neve”, il nuovo spot dedicato alle promozioni dei mesi di febbraio e marzo in Italia e in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. A dieci anni esatti dall’ultima collaborazione, Piero Chiambretti torna a essere protagonista e firma il concept creativo di un progetto ironico e divertente, che vede al centro i quattro modelli principali della nuova gamma Fiat, Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda benzina, Ibrida ed elettrica, 600 ibrida ed elettrica.

Ambientato in un teatro di posa, lo spot – che si presenta in due versioni differenti – gioca con il confine tra realtà e finzione, trasformandolo in un racconto visivo stile cartoonish, dinamico e onirico. In scena si alternano personaggi e situazioni che celebrano l’immaginario invernale e olimpico, ma con un tono completamente inaspettato.

L’apertura è affidata a un’idea iconica: un frigorifero vintage FIAT da cui Chiambretti emerge pronunciando la battuta “Quando vedo una FIAT, mi sciolgo!”. Da qui prende il via una vera e propria “danza”, sulle note della Hungarian Dance, che coinvolge le vetture FIAT protagoniste di una sequenza vivace e ritmata e atleti impegnati in sport ispirati alle discipline Olimpiche – dal curling allo sci di fondo, dal pattinaggio all’hockey, fino al bob. Sul fondo scorrono Milano e Cortina, rappresentate attraverso scenografie teatrali che amplificano l’atmosfera sospesa tra gioco e sogno.

Con questo progetto, FIAT sceglie un linguaggio di comunicazione empatico, allegro e fuori dagli schemi, perfetto per celebrare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 e per ribadire i valori del brand di vicinanza, ironia, leggerezza e spirito positivo. I due spot TV si declineranno in diversi formati sulle principali emittenti italiane, contenuti digital e attraverso una campagna stampa multisoggetto.

Pandina Hybrid da 9.950 euro per tutti anche senza usato in permuta o da rottamare. L’offerta è con finanziamento Stellantis Financial Services e in pronta consegna. Offerte competitive anche per Nuova 500 Hybrid, Grande Panda e 600 Hybrid: Nuova 500 Hybrid da 15.950 euro, Grande Panda benzina da 14.950 euro, 500 Hybrid in pronta consegna da 15.950 euro per chiudere con 600 Hybrid da 18.950 euro tutte le offerte sono valide in caso di finanziamento Stellantis Financial Services e rottamazione di una vettua euro 0/4.

foto: ufficio stampa Stellantis

