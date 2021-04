Fiat Professional presenta il nuovo e-Ducato, 100% elettrico

Fiat Professional ha presentato nel giorno dell’Earth Day la versione totalmente elettrica del Ducato, la cui ordinabilità è stata aperta il 1° di marzo. Ideale per rispondere alle esigenze delle mission di trasporto con particolare efficacia in ambito urbano, E-Ducato nasce per conformarsi ai bisogni del cliente ed è stato concepito in collaborazione coi clienti stessi. In particolare dal 2016 si è avviata una partnership strategica con DHL, con l’obiettivo comune di guidare la transizione verso la creazione di una flotta a 0 emissioni. E-Ducato è stato progettato e costruito per garantire prestazioni e un costo totale di esercizio in linea con quelli delle corrispondenti versioni con motore termico. Per E-Ducato sono disponibili tutti i più avanzati sistemi di connettività grazie alla Mopar Connect di serie.

Leasys e FCA Bank sono a supporto del nuovo E-Ducato con le soluzioni di noleggio e finanziamento dedicate. Un progetto di comunicazione volto a mettere in evidenza, in modo semplice e comprensibile, tutti i vantaggi della trazione elettrica. Grazie alla collaborazione con il team e-Mobility di Stellantis è nato Pro Fit by E-Ducato che (in versione web e app, scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android) permette all’utente di configurare la composizione ideale della nuova flotta elettrica indicando le configurazioni di E-Ducato più adatte al business del cliente.

(ITALPRESS).