Fiat protagonista dell’estate italiana al fianco di Radio Deejay

TORINO (ITALPRESS) – FIAT torna protagonista dell’estate italiana al fianco di Radio Deejay, firmando una nuova tappa del percorso iniziato con successo lo scorso marzo, in occasione della DeeJay Ten. Stavolta il palcoscenico è quello del “Beach Like a Deejay”, l’evento itinerante che, per quattro weekend consecutivi, trasforma alcune delle spiagge più iconiche d’Italia in una grande festa a cielo aperto.

L’iniziativa vuole portare i nuovi prodotti FIAT e i suoi valori direttamente tra la gente, dove c’è voglia di vivere momenti leggeri ma autentici in coerenza con le attività del roadshow “LIFE IS PANDASTIC” che sta caratterizzando l’estate di Fiat. Il programma prevede attività gratuite per tutti, come yoga, risveglio muscolare, aquagym, SUP, tornei di beach volley e bocce, mentre la sera i riflettori si accenderanno sul main stage con le esibizioni live degli artisti più amati di Radio Deejay.

Il tour estivo ha preso il via il 27 giugno da Rimini, supportato dal concessionario Diba di Rimini, per poi proseguire a Trani dal 4 al 6 luglio con il coinvolgimento del Concessionario Maldarizzi e toccherà Viareggio dall’11 al 13 luglio con il supporto del concessionario Generalauto e si concluderà a Jesolo nel weekend dal 18 al 20 luglio con la presenza del concessionario Campello.

“Quattro appuntamenti, un solo spirito – si legge in una nota -: quello di un’estate all’insegna della libertà, della condivisione e della mobilità sostenibile. FIAT è presente in ogni tappa con uno stand dedicato all’insegna del claim “Life is Pandastic”, uno spazio vivace e interattivo dove il pubblico può scoprire da vicino tutte le novità del marchio, a partire dalla Nuova Grande Panda, affiancata dalla Topolino nella sua nuovissima versione Dolcevita Vilebrequin Collector’s Edition pensata per vivere l’estate con leggerezza e stile distintivo ispirato al mondo nautico e della riviera”.

Lo stand, posizionato proprio accanto al palco principale, sarà animato durante il giorno da hostess e attività coinvolgenti in spiaggia, mentre un’area test drive consentirà a chi lo desidera di provare su strada sia la Nuova Grande Panda che la nuovissima Topolino Dolcevita versione Vilebrequin Collector’s Edition. Cuore pulsante dell’esperienza sarà anche la FIAT Lounge, un’area relax fronte mare dove rilassarsi tra un’attività e l’altra, immersi nell’atmosfera dinamica e solare del tour.

In ciascuna tappa, i dealer FIAT locali sono protagonisti, curando l’esposizione delle vetture, lo svolgimento dei test drive e accompagnando i visitatori alla scoperta del mondo FIAT grazie al personale dedicato. In particolare, la Nuova Grande Panda rappresenta l’evoluzione di un’icona del marchio, con un design che richiama le linee della prima generazione anni ’80, ma reinterpretato con uno stile moderno e robusto. Al suo fianco, la Topolino è la microcar più cool del momento e la soluzione perfetta per la mobilità urbana leggera: 100% elettrica, compatta e maneggevole, è guidabile già a partire dai 14 anni.

-Foto ufficio stampa Fiat-

(ITALPRESS).