Fiat sceglie la Spagna per presentare la 500 elettrica

Un testimonial d’eccezione, Leonardo di Caprio, ne ha preannunciato l’uscita con un azzeccatissimo spot in cui la nuova 500E si presenta come la rinascita in chiave sostenibile di un’icona del design, ma sembra chiaro che il riferimento a credere nella rinascita non è valido solo per la vettura ma è un motivante messaggio diretto a tutti in questo particolare momento che stiamo vivendo.

Questa mattina 11 novembre a Madrid, nello splendido scenario dei giardini dell’Ambasciata d’Italia, si è svolto l’atto inaugurale di una 3 giorni dedicata all’iconica vettura e la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS) ha avuto l’onore di essere uno dei protagonisti di questo evento, collaborando alla sua fattiva realizzazione.

Questa anteprima nazionale della terza generazione di uno dei modelli più iconici dell’industria automobilistica italiana ha visto la presenza dell’ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, del sindaco dellla capitale spagnola, José Luis Martínez-Almeida, e del ceo di FCA Spain & Portugal, Alberto De Aza.