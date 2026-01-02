Fiat si conferma nel 2025 il marchio più venduto del mercato italiano

TORINO (ITALPRESS) – FIAT, al termine dei dodici mesi del 2025, riconferma la sua posizione di primo marchio per volumi di vendita nel mercato italiano delle vetture e anche in quello dei veicoli commerciali, infatti, in base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, ha fatto registrare 193.086 immatricolazioni pari ad una quota complessiva del 11,3%, in crescita di 0,6 punti percentuali pari a oltre 4.000 immatricolazioni in più rispetto all’anno 2024. Nel solo mercato delle vetture da inizio anno ha fatto registrare 143.017 immatricolazioni pari ad una quota del 9,4%, in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

FIAT ha mantenuto un altro punto fermo come il primato della vettura più venduta in Italia, la Pandina Hybrid, con 102.597 immatricolazioni più del doppio rispetto alla seconda vettura più venduta nel mercato. Prodotta nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco, Pandina Hybrid è la best seller del mercato italiano per l’efficienza della motorizzazione, l’agilità nella guida e l’accessibilità nell’acquisto. Inoltre, la sicurezza è stata aggiornata con sistemi avanzati di assistenza alla guida come riconoscimento segnali stradali, mantenimento corsia, frenata automatica d’emergenza, rilevamento stanchezza del conducente e sensori di parcheggio posteriori. Nel corso del 2026, Pandina verrà affiancata dalla Nuova 500 Hybrid, prodotta a Torino Mirafiori che contribuirà ad aumentare la leadership di FIAT nel segmento delle city car.

Da segnalare i risultati commerciali in crescita per 600 con 20.457 immatricolazioni che riceverà a breve un nuovo allargamento della gamma con le versioni 600 Sport edizione Milano Cortina 2026 una serie speciale che incarna lo spirito Olimpico e Paralimpico e l’autentica passione italiana.

In crescita costante anche Grande Panda, che chiude l’anno con 11.175 immatricolazioni che vedrà aumentare i propri volumi di vendita nel 2026 grazie all’arrivo della versione con motore turbo da 1.2L a benzina abbinata a un cambio manuale a 6 marce che completerà la gamma in aggiunta all’attuale possibilità di acquistare una versione elettrica o ibrida.

Fiat nel 2025 conquista la leadership anche nel settore della micromobilità con la crescita costante di Topolino che ha consolidato la prima posizione nel mercato dei quadricicli elettrici con 3987 immatricolazioni pari al 43% di quota di mercato.

Nel mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional è stato il brand più venduto in Italia nell’intero anno 2025 con oltre 50.000 immatricolazioni pari al 26,4% di quota di mercato, in crescita di 2,8 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Fiat Professional Ducato, prodotto ad Atessa in Abruzzo, è il veicolo commerciale più venduto in Italia con 20.659 immatricolazioni in crescita di oltre 900 unità rispetto allo scorso anno. Doblò van si conferma il punto di riferimento nel segmento dei van compatti e secondo veicolo commerciale più venduto in Italia con 20.000 immatricolazioni in crescita di 7.297 unità rispetto al 2024.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).