Fiat svela a sorpresa i concept ispirati alla Panda

TORINO (ITALPRESS) – Fiat alla vigilia del salone di Ginevra, dove Stellantis con tutti i suoi brand non sarà presente, con un video ironico girato a Ginevra, frazione del comune di Castenedolo in provincia di Brescia ha svelato la nuova famiglia di concept ispirata a Panda che caratterizzerà i nuovi veicoli del futuro del brand FIAT a livello mondiale. Il primo nuovo prodotto, ispirato al concept della City Car, sarà rivelato il prossimo 11 luglio seguito dal lancio di un nuovo modello all’anno fino al 2027. La nuova serie di modelli è stata progettata per conquistare le strade di tutto il mondo e completare la gamma del marchio. Per questo motivo, grazie a Stellantis, Fiat utilizzerà un’unica piattaforma globale su cui sarà possibile produrre qualsiasi nuovo modello scelto in base alla sua rilevanza locale. I nuovi modelli potranno essere creati ovunque e prodotti in ogni parte del mondo raggiungendo ogni cliente sul pianeta. La piattaforma unica e multi-energy consentirà ai prossimi modelli FIAT di essere equipaggiati con motori elettrici, ibridi e ICE.

Inoltre, la nuova famiglia sarà caratterizzata dall’uso efficiente degli spazi e da materiali sostenibili. Ciascuno dei nuovi modelli sarà un’interpretazione unica e originale dello spirito inclusivo, accessibile e ingegnoso che ha consentito al marchio di creare veicoli con interni estremamente modulari, look unici e personalità audaci. “Non serve un grande Salone – sottolinea Olivier Francois nel video – per annunciare una grande idea. E sapete perchè? Beh, perchè, semplicemente, non ne abbiamo bisogno – continua -. Fiat è un brand globale, 1,3 milioni di auto vendute lo scorso anno e una solida leadership in molte parti del mondo. Il prossimo passo nella competizione globale è la transizione da prodotti locali a un’offerta globale di cui beneficeranno tutti i nostri clienti in ogni parte del mondo. Siamo entusiasti di condividere un’anteprima del nostro futuro; un futuro molto prossimo in realtà, infatti la prima auto sarà presentata tra 4 mesi durante le celebrazioni del 125° anniversario del marchio. A questa vettura seguirà poi un nuovo modello all’anno”.

