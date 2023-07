Fiat Topolino definisce la nuova mobilità urbana

TORINO (ITALPRESS) – Fiat prosegue nella sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per le città grazie alla nuova Topolino, una nuova auto elettrica adatta a tutti, pensata per le famiglie e anche per i più giovani, che possono guidarla a partire da 14 anni. Un veicolo elettrico ed eclettico, che si adatta a qualsiasi contesto e offre numerose possibilità di utilizzo. Topolino è una soluzione ideale per la mobilità urbana e di brevi distanze in grado di andare ovunque grazie alla sua dimensione e alla mobilità 100% elettrica. Con accessori davvero esclusivi, come la doccetta che la rende perfetta per la spiaggia, un design giovane e la possibilità di guidarla dai 14 anni in su, la Nuova Fiat Topolino si rivolge anche a un nuovo target. Inoltre, incarna l’impegno di Fiat verso la sostenibilità: il suo motore elettrico garantisce zero emissioni e basso impatto sonoro, nel pieno rispetto della sostenibilità dei centri urbani. Infine, le dimensioni estremamente contenute non impattano sul traffico, anzi, rendono la Topolino il perfetto dispositivo di mobilità urbana. Fiat Topolino farà nuovamente innamorare i giovani dell’”auto”, affascinando la Gen Z, un pubblico attento ai temi della sostenibilità, con una spiccata sensibilità e il desiderio di disporre di una soluzione di trasporto ecologica, personale e intuitiva. Il suo stile, come quello della sua antenata, è caratterizzato da semplicità e un design che ruota intorno all’idea di “less is more” che valorizza la semplicità come miglior compagno della bellezza. La gamma include due diverse carrozzerie, una chiusa e una aperta, entrambe coerenti nelle caratteristiche strutturali: un colore, Verde Vita, un design dei cerchi ed un unico approccio estetico degli interni. Grazie alle dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza), alla maneggevolezza, la Topolino riaccende il desiderio di viaggiare senza stress in tutta sicurezza grazie anche alla velocità massima limitata a 45km/h. Entrambi estremamente versatili, i due modelli sono caratterizzati da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia ed un tempo inferiore alle quattro ore per una ricarica completa. Più di quanto serva per le giornate al mare o per la circolazione quotidiana nei centri urbani. Dimensioni ridotte, con un’abitabilità straordinaria grazie ai due sedili disallineati, all’ampia superficie vetrata che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza e, soprattutto, ai vani portabagagli posizionati in modo strategico. Uno di questi, posizionato tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno. La versione chiusa può essere personalizzata con adesivi a effetto legno sulle porte. Nella versione aperta, invece, è possibile aggiungere sul tetto adesivi a strisce come una tenda parasole estiva, per un ulteriore tocco di Dolce Vita. Entrambe le varianti sono dotate di un portapacchi posteriore, del Dolcevita Box, un elegante e funzionale fascia in tessuto all’interno della quale è possibile riporre gli oggetti personali e di specchi retrovisori vintage con effetto cromato. Ciò che differenzia i due modelli è l’aggiunta dei cordoni in stile nautico e del battitacco con logo Dolcevita nella versione aperta e della tendina parasole sul tetto nella versione chiusa.

Inoltre, sulla pagina web dedicata agli accessori Fiat o presso i concessionari Fiat sono disponibili accessori opzionali per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Per offrire una customer experience ancora più snella, la procedura di acquisto della nuova Fiat Topolino sarà straordinariamente semplice: un solo allestimento, tre clic per configurare e acquistare il veicolo e un’esperienza di acquisto intuitiva che consente ai clienti di tracciare e seguire il proprio ordine.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Fiat-