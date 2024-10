Fiat Topolino lancia “Top-News”, nuova iniziativa nelle edicole milanesi

MILANO (ITALPRESS) – Fiat Topolino, il quadriciclo votato alla mobilità urbana sostenibile e alla Dolce Vita, è il protagonista del nuovo progetto “Top-News”, confermandosi ancora una volta un oggetto cool capace di rompere gli schemi e lo status quo della mobilità, come ha già dimostrato con il suo modo non convenzionale nelle modalità di acquisto multicanale. Sarà anche per questo che ha conquistato la leadership nel mercato dei quadricicli nell’ultimo quadrimestre. Al centro della nuova iniziativa ci sono le speciali edicole Civic del centro di Milano, strutture storiche trasformate in moderni luoghi di incontro e confronto, dove ospitare dibattiti, eventi culturali e iniziative non convenzionali. La stessa originalità ed estro caratterizza la Topolino, un veicolo 100% elettrico che rende omaggio alla storia del marchio e alla sua capacità di innovare con simpatia e disinvoltura, incarnando perfettamente i valori di Fiat in termini di stile distintivo, innovazione e accessibilità. Nasce così un progetto sui generis che va ben oltre alla semplice esposizione di un veicolo in una location.

Le prime due edicole Civic coinvolte sono quelle ubicate ai Navigli e a Città Studi, rispettivamente in piazza XXIV Maggio e in piazza Leonardo da Vinci. In particolare, la zona dei Navigli è una delle più amate e conosciute di Milano, per le numerose botteghe artigiane e la vivace vita notturna. Allo stesso modo, piazza Leonardo da Vinci, dove ha sede il Politecnico, è il cuore e punto nevralgico e cosmopolita di Città Studi. Dal 30 settembre al 7 ottobre, presso l’edicola Civic Darsena-Navigli è possibile prenotare un emozionante test drive a bordo di Fiat Topolino mentre, dal 7 al 13 ottobre, la soluzione di micro-mobilità accessibile a tutti, a partire dai 14 anni, può essere ammirata presso l’edicola Civic Poli dai tantissimi giovani che popolano questo quartiere universitario, con la possibilità di provarla nel traffico cittadino.

Grazie alle dimensioni contenute (2,53 metri di lunghezza) e alla sua straordinaria maneggevolezza, la Topolino presenta una velocità massima limitata a 45km/h, che si adatta perfettamente alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città. Disponibile in due versioni, aperta o chiusa, il veicolo adotta una batteria da 5,4 kWh, che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa. Inoltre, la Topolino vanta un’abitabilità straordinaria, data dai due sedili disallineati, un’ampia superficie vetrata, che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza, e, soprattutto, i vani portabagagli posizionati in modo strategico. Uno di questi, posto tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno. Ciò che differenzia le due versioni è l’aggiunta dei cordoni in stile nautico e del battitacco con logo Dolcevita nella versione aperta. Inoltre, sulla pagina web, o presso i concessionari Fiat, sono disponibili esclusivi accessori opzionali, tra cui una capiente borsa portaoggetti, ventilatore USB, altoparlante Bluetooth, borraccia termica e due coprisedili che, all’occorrenza, si trasformano in comodi teli da mare.

Inoltre, per un veicolo così speciale, Fiat ha realizzato anche una rivoluzionaria esperienza per il cliente, ispirata alle piattaforme di e-commerce più popolari, che semplifica e rende divertente il processo di acquisto totalmente digitale e con la possibilità della consegna a domicilio o presso la concessionaria più vicina. Il cliente può seguire tutte le fasi attraverso un innovativo processo di tracciabilità che consente di verificare la posizione del prodotto in qualsiasi momento, dall’ordine alla consegna, accedendo al sito Fiat, ricevendo e-mail di aggiornamento e contattando il team di Back Office. Topolino è offerta ad un prezzo promozionale con incentivo statale a partire da 7.544 euro, lo stesso della versione chiusa o Dolcevita. Inoltre, grazie anche agli incentivi statali, è disponibile con una soluzione, proposta da Stellantis Financial Services, di leasing a 48 mesi con un canone mensile a partire da 29 euro, simile al prezzo di un abbonamento mensile ai trasporti pubblici.

“Fiat prosegue nella sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per le città, rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti. La nuova Fiat Topolino ne è l’ennesimo esempio, un veicolo elettrico, cool e adatta a tutti, pensato per le famiglie e anche per i più giovani. Sono loro ad averne decretato il successo nel mercato italiano dei quadricicli elettrici, dove nell’ultimo trimestre ha conquistato la leadership. Siamo fieri di vedere come la nostra piccola-grande Topolino sia diventata protagonista nelle città italiane e faccia ormai parte della nostra quotidianità come andare presso le edicole dei nostri quartieri, portando con sè un’energia positiva e uno spirito di libertà che ben si sposa con il cuore pulsante di Milano, teatro di questa nuova iniziativa unconventional” ha dichiarato Dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).