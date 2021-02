Fiba Campania: L’aumento del canone demaniale marittimo farà fallire migliaia di piccole attività turistiche

L’adeguamento del canone minimo demaniale marittimo mette a “rischio fallimento migliaia di piccole attività turistiche”. È l’allarme della Federazione italiana imprese balneari (Fiba) Campania, che raccoglie le preoccupazioni di coloro che svolgono la loro attività sulle aree demaniali campane. “Si è passati, mediamente, da un canone minimo di poco meno di 400 euro l’anno, al quale aggiungere poi tutte le altre tasse e tributi, a un canone di partenza minimo di 2.500 euro”, spiega il presidente, Raffaele Esposito. Una “spesa folle per migliaia di piccoli esercizi turistici che, inevitabilmente, faranno fatica e diverranno più poveri, indebitandosi per onorare questi aumenti, proprio in conseguenza della crisi del turismo mondiale”, sostiene.

“Una soluzione oggi insostenibile per migliaia di piccoli operatori economici – aggiunge Esposito – prima pagavano un canone certamente basso che andava sicuramente adeguato con criteri di proporzionalità, ma non quasi decuplicato”. La Fiba Campania propone uno stop, per il 2021 e il 2022, di questi pagamenti, riportandoli alla precedente percentuale in quanto “liquidità, entrate e aspettative del comparto sono basse”. “Queste nuove entrate non serviranno alla valorizzazione della risorsa mare, alle politiche di accessibilità e inclusività, alle emergenze erosione costiera e rischio idrogeologico visto che non sono entrate cosiddette vincolate”, sottolinea. Fiba Campania si rivolge alla Regione Campania, che “ha già fatto qualcosa per il settore come l’esonero dell’addizionale regionale per il 2021”. E anticipa: “Chiederemo ancora, appena ripartiranno i tavoli di confronto istituzionali, oltre ai ragionamenti di stabilizzazione del settore ed una maggiore azione di rafforzamento alla legge 145, di farsi promotrice in sede di Conferenza Stato-Regioni di questa possibilità di ritornare a criteri di proporzionalità, correttezza e sostenibilità per i canoni demaniali, scelta che potrebbe salvare migliaia di micro-attività in Italia, famiglie e giovani monoreddito, ma anche a tutto il mondo istituzionale che stanno già provvedendo ad inviare gli ordini di introito”. L’invito, dunque, è quello di ridiscutere i provvedimenti perché “l’aumento esponenziale dei canoni minimi è stata un’azione frettolosa e non adeguatamente concertata”.