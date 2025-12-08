FiberCop, al via il roadshow per lo sviluppo dei territori

E’ partito da Roma il 4 dicembre, il roadshow “FiberCop per lo sviluppo dei territori”, che proseguirà con le tappe di Napoli (16 dicembre), Torino (15 gennaio 2026), Bologna (3 febbraio 2026) e Livorno (10 febbraio 2026).

L’iniziativa, promossa da AnciComunicare con il patrocinio dell’ANCI e il contributo tecnico di FiberCop, rappresenta un’opportunità di dialogo con i Comuni, per condividere competenze e costruire reti resilienti, fondamentali per città smart, servizi digitali avanzati e comunità più connesse.

La tappa romana ha visto la partecipazione di Giacomo Angeloni, assessore all’Innovazione e Semplificazione del Comune di Bergamo, e dei rappresentanti dei Comuni di Galatina (Lecce) e Grassano (Matera). Nel corso degli interventi è stato ribadito che i Comuni svolgono un ruolo decisivo nell’orientare le collaborazioni con i privati e nel costruire alleanze efficaci per superare il digital divide nei territori.

L’illustrazione delle soluzioni tecnologiche e infrastrutturali messe a disposizione da FiberCop per favorire lo sviluppo locale è stata affidata ad Angela Gargani, Public Affairs Director e Roberto Chiappini, Responsabile Development.

Il roadshow è un’importante occasione di confronto tecnico sulle metodologie più avanzate e sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture digitali. Particolare attenzione è dedicata alle tecniche di scavo a sezione ridotta, come la microtrincea, che consentono di ridurre tempi e costi degli interventi e aumentare l’efficienza delle attività di ripristino del manto stradale, nel rispetto della sicurezza e della tutela del territorio.

Sviluppare la rete in fibra ottica significa investire nel futuro e trasformare la connettività in opportunità concrete per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.