FiberCop, connessione di Internet più veloce a Capri: potenziata la rete in fibra ottica

FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica a Capri. Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultra larga hanno coinvolto diverse aree comunali, con l’obiettivo di rendere disponibili collegamenti ultraveloci. L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop a Capri può raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2. I residenti possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete. “Apprezziamo gli sforzi di FiberCop” – dichiara il sindaco di Capri, Paolo Falco – “per migliorare i servizi e le infrastrutture sul territorio a beneficio di utenti e imprese. In quest’ottica, come Ente, abbiamo garantito la più stretta collaborazione per la migliore riuscita dei lavori e per limitare disagi ai cittadini”. “FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio” – dichiara Massimo Zaffiro, Responsabile Operations Area Sud di FiberCop-. “La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”. “Per la posa della nuova rete sono state utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture FiberCop già esistenti. I lavori di scavo, dove necessari, sono stati realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientali. FiberCop opererà per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete”, si assicura in una nota.