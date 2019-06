Fico: “2 giugno festa di tutti, anche di migranti e rom”

Roma, 2 giu. – (Adnkronos) – “Non ci devono essere polemiche, il è la festa di tutti gli italiani: ogni tipo di polemica è sicuramente sterile, strumentale, inutile”. E’ quanto sottolinea il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ai Fori Imperiali per la parata militare, rispondendo sulle polemiche all’interno del governo, che hanno vista coinvolta recentemente anche la ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

“La nostra bandiera significa libertà, significa diritti e rispetto di tutte le persone che sono sul territorio italiano, chiunque vi è e chiunque vi transita – afferma -. La grandezza della Repubblica è essere di tutti e la sua Festa va dedicata a tutti gli italiani, a tutti i migranti che si trovano in Italia, a tutte le comunità, anche quelle minori e più deboli, ai rom e ai sinti, anch’essi perseguitati e vittime dell’Olocausto. La Repubblica non fa differenze e la sua bandiera sventola per tutti”.