Fico: “Il problema non è Luigi, ma siamo tutti”

Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il problema non è Luigi, ma siamo tutti e dobbiamo lavorare insieme. Serve più lavoro sul territorio”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico durante l’. Fico non è d’accordo con la votazione di domani su Rousseau. “E’ da vecchia politica mettere in discussione il capo politico dopo una sconfitta – ha scandito – Almeno abbiamo un vertice, il problema è che mancano gli altri”. “Dobbiamo riprendere i nostri valori e capire quali sono quelli fondanti” ha esortato in un passaggio del suo intervento.

“Se io devo dirvi oggi che cosa siamo, se devo fare una radiografia di questo Movimento, la mia risposta è che non lo so. Non lo so più che cos’è questo Movimento” le parole pronunciate da Fico, a quanto apprende l’Adnkronos. Parole che hanno ricevuto l’apprezzamento dei parlamentari, che hanno applaudito il presidente della Camera. “Se fossi fuori dal Movimento, lo potrei votare questo Movimento se non comprendo che cosa è? Quali sono i nostri valori e i nostri principi?”.