Fico “Peppino Impastato è un grande esempio per tutti”

CINISI (PALERMO) (ITALPRESS) – “Conoscere questo posto è stata una cosa assolutamente commovente, visto che prima l’avevo solo conosciuto tramite storie e film”. Così il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a margine della sua visita alla Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi, in provincia di Palermo.

Fico è stato ricevuto dalla famiglia Impastato, dai compagni di Peppino e dagli attivisti di Casa Memoria Impastato. La casa-museo, che fu la reale abitazione della famiglia Impastato, è stata aperta al pubblico da mamma Felicia dopo l’omicidio mafioso del figlio Peppino.

“Ci si rende conto ancora di più quanto Peppino Impastato sia assolutamente lo Stato e rappresenta quella parte di cittadini che lottano per le proprie idee e non si arrendono – sottolinea Fico -. E’ un esempio ispiratore per tutti noi, deve essere un esempio ispiratore sempre. Insieme ai suoi amici ed alla sua famiglia danno un grande esempio a tutta l’Italia ed a quella Sicilia che muore per lo Stato”.

(ITALPRESS).