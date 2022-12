Fidanzatini morti in Inghilterra, è giallo. Il 7 dicembre l’ultimo post su Fb insieme

Il 7 dicembre scorso, nel loro ultimo post su Facebook, facevano un occhiolino verso l’obiettivo dello smartphone Francesca Di Dio e Nino Calabrò, i due fidanzati siciliani uccisi a Thornaby-on-Tees, in Inghilterra. Il ragazzo si era trasferito nel Regno Unito dove lavorava in un ristorante, mentre la giovane – che viveva a Montagnareale, in provincia di Messina – era andata a trovarlo, come faceva spesso. Erano Fidanzati da più di tre anni, dal 27 settembre 2019, e nell’ultimo “boomerang” – un video breve che si ripete in loop -, girato nel pub The Thomas Sheraton, Di Dio scriveva di essere innamorata. A corredo del post quattro cuori.

Nel video Francesca ha i capelli lisci, biondi, il rossetto rosso. Lui indossa un cappello e una felpa con il cappuccio. Guardano nell’obiettivo dello smartphone e fanno un occhiolino. Nella descrizione ci sono quattro cuori e poi si legge “innamorata”. Nessun commento da parte degli amici sotto il post dopo la notizia. Qualcuno mette una reaction con la lacrima, mentre le visualizzazioni salgono, qualcuno condivide quell’ultimo video insieme. Come immagine di copertina rimane un arcobaleno che attraversa un cielo azzurro. E poi la chat di whatsapp con la nonna, la passione per Johnny Depp, Joker e la famiglia Addams. Di Dio viveva a Montagnareale, in provincia di Messina, mentre il fidanzato Calabrò si era trasferito da diverso tempo nel Regno Unito, dove lavorava in un ristorante, da Barcellona-Pozzo Di Gotto, in provincia di Messina. Lei, Francesca, andava spesso a trovare Nino. “Quanto ti sei fatta inglese”, le commentava un’amica. Nella sua ultima foto su Instagram, a settembre, si trovava proprio a Thornaby-on-Tees, nello Yorkshire del Nord. Alcune storie in evidenza, in un tondino, – di cui l’ultima risale a due anni fa – sotto tutte dedicate al Regno Unito. “Ci si confessa più a una birra che ai sacramenti, perché la sera la chiesa è chiusa e i bar aperti”, scriveva Calabrò su Instagram. Poi il nome della fidanzata, due cuori e una corona.