Fidanzatini siciliani trovati morti in un appartamento nello Yorkshire: fermato il presunto assassino

E’ un giovane di sesso maschile il 21enne arrestato dalla polizia britannica nelle scorse ore nell’ambito della indagini sulla morte di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due fidanzati siciliani trovati senza vita in un appartamento di Thornaby-on-Tees, nello Yorkshire, in Inghilterra settentrionale. Lo hanno precisato alla Bbc gli investigatori locali della Cleveland Police, aggiungendo che il fermato è sospettato di omicidio e resta al momento detenuto in custodia cautelare. Le fonti britanniche sottolineano che i cadaveri delle vittime sono stati trovati nel primo pomeriggio di ieri. E che la polizia ha lanciato un appello a qualunque testimone possa aver notato alcunché di sospetto fra le 10 e le 11 del mattino di vicino all’abitazione, ubicata nell’edificio di un ex pub (il Royal George Pub). La Cleveland Police non ha confermato fino a oggi l’identità delle due vittime, rimbalzata invece dalla Sicilia da fonti italiane vicine alle loro famiglie.