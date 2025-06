Fideuram, rinnovata la partnership con l’Open d’Italia di Golf

Per il nono anno consecutivo, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking rinnova il proprio impegno al fianco dell’Open d’Italia di Golf, giunto alla sua ottantaduesima edizione, in corso all’Argentario Golf Club di Monte Argentario (Grosseto). Anche quest’anno, Fideuram è protagonista della più importante manifestazione golfistica internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Golf, che vede in gara i grandi campioni del panorama mondiale in uno scenario unico, immerso nella natura incontaminata della Maremma. In qualità di official bank dell’evento, il brand Fideuram è visibile e valorizzato in numerosi momenti della gara, compresa la cerimonia di premiazione finale, in programma domani. Fideuram è inoltre main partner di Sky Sport per i contenuti dedicati al golf, con una presenza continuativa sul canale. L’ottantaduesima edizione dell’Open d’Italia è trasmessa in diretta su Sky Sport Golf. “Il golf rappresenta da sempre un equilibrio perfetto tra tecnica, concentrazione e visione”, afferma Lino Mainolfi, Amministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. “Valori – aggiunge – che condividiamo pienamente nel nostro lavoro quotidiano al fianco dei clienti. Sostenere l’Open d’Italia per il nono anno consecutivo non è solo un segno di continuità, ma un investimento nei valori dello sport come scuola di rigore, rispetto e determinazione. Siamo felici di contribuire alla crescita di un evento che unisce eccellenza sportiva e valorizzazione del territorio italiano”.