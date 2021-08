(Adnkronos) – La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative sanitarie per garantire il massimo di sicurezza. Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in sicurezza a fiere ed eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo svolgimento di tutte le manifestazioni fieristiche e che saranno applicate in occasione di Eicma.