Fiera: dal 23 novembre torna a Milano Eicma, il salone delle due ruote

Milano, 26 ago. (Adnkronos) – Torna da 23 al 28 novembre prossimi alla Fiera di Milano, a Rho, Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote. Il salone, arrivato alla 78esima edizione, si presenta come un banco di prova della ripartenza dopo la lunga emergenza sanitaria. Il tutto all’insegna della sicurezza. “L’edizione 2021 rappresenta per tutta la filiera un appuntamento molto significativo e per gli appassionati sarà finalmente un’occasione per vivere in sicurezza la loro passione e per vedere dal vivo tutta l’offerta del settore in un unico momento senza l’intermediazione di un qualcosa di virtuale”, ha detto Pietro Meda, presidente di Eicma, in conferenza stampa a Milano.