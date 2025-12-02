Fiera del Levante e Unicef unite per i bambini, Frulli “Inizia un percorso”

BARI (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto l’opportunità di sederci con l’Unicef, di essere scelti da loro. Da lì, abbiamo incominciato un percorso con la Campionaria che proseguirà già questo Capodanno qui al Petruzzelli, nel salotto della cultura per eccellenza della nostra città, fiore all’occhiello di quello che sarà un evento destinato a durare nel tempo, un evento benefico. Tutto l’incasso sarà devoluto all’Unicef grazie anche al sostegno proprio di Nuova Fiera del Levante e di due amici di Fiera che sono sicuramente BdM Banca e Fondazione Megamark”. Lo ha detto il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, a margine della cerimonia di consegna all’organizzazione dell’assegno con il ricavato della beneficenza ottenuta dalla vendita dei biglietti della 88ma Campionaria Generale Internazionale.

