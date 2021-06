Fiera Milano: per Fondazione patrimonio e utile in crescita nel 2020

Milano, 28 giu. (Adnkronos) – Fondazione Fiera Milano chiude il 2020, l’anno della pandemia di Covid, con un patrimonio netto in aumento a 722,73 mln (+6,87%) e un utile in crescita a 46,59 mln dai 12,45 mln del 2019. Il consiglio generale della Fondazione Fiera Milano, presieduto da Enrico Pazzali, ha approvato oggi il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 e il bilancio consolidato di Fondazione Fiera Milano. La crescita del patrimonio è stata determinata anche dall’opportunità concessa dal Governo alle aziende “per compensare gli effetti della pandemia attraverso il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni d’impresa”. Un risultato positivo, che “ha migliorato anche la struttura finanziaria della Fondazione nonostante lo stanziamento di un fondo per gestire gli oneri per la ripartenza del settore fieristico dopo la pandemia”, spiega una nota.