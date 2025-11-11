Fieracavalli, Inagurata ArenaFISE 2025

Al padiglione 11 Headquarter Federazione Italiana Sport Equestri

Roma, 11 nov. (askanews) – Con la cerimonia ufficiale del taglio del nastro anche il padiglione 11 di Fieracavalli, la nuovissima ArenaFISE è stata inaugurata. Via ufficiale, dunque, a tutte le attività in un’area “total green” con un allestimento ecosostenibile.A tagliare il nastro sul palco di ArenaFISE, è stato il Presidente federale Marco Di Paola, accompagnato del Vicepresidente Ettore Artioli, dalla Consigliera Grazia Basano Rebagliati e, in rappresentanza dei Comitati Regionali, dal Presidente del C.R. Fise Emilia Romagna, Davide Zanghi Dalle Olle.Il ricchissimo palinsesto sportivo ospita quattro giornate di grande sport.