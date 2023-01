Fiere, a Expo Riva Schuh & Gardabags protagoniste 8 startup selezionate da Retail hub

(Adnkronos) – In occasione della 98ma edizione di Expo riva schuh & gardabags, la più grande fiera internazionale dedicata alle calzature di volume e alla pelletteria che si terrà a Riva del Garda dal 14 al 17 gennaio, le innovazioni saranno protagoniste dell’Innovation village retail, un progetto aperto a start up, aziende, istituzioni e professionisti ideato per condividere la cultura dell’innovazione tra realtà emergenti e player affermati. Un luogo dove poter conoscere ed entrare in contatto con le realtà tecnologiche più all’avanguardia in un settore sempre più future-oriented, progetto realizzato da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con Retail hub, start up verticale sul mondo retail che ‘scova’ le più dirompenti e innovative start up, scale up e unicorni facendole emergere, accompagnandole nel go to market per poi metterle in contatto con le grandi aziende.

Retail hub ha quindi individuato e selezionato 8 start up, tra quelle che hanno partecipato al bando, presenti all’Innovation Village Retail che, oltre all’area espositiva, avranno anche modo di raccontare il proprio prodotto o servizio di fronte al pubblico di Expo riva schuh & gardabags e a una giuria di esperti del settore. “E’ veramente importante per noi far parte di questo progetto portando le start up con cui lavoriamo quotidianamente, perché siamo convinti che l’innovazione è pervasiva, riguarda ogni settore e ha a che fare sia con i professionisti che con i consumatori. È fondamentale vedere in che verso va il mondo dell’innovazione entrando in contatto con realtà che si non ha modo di conoscere ma che potrebbero rappresentare una svolta per il proprio business. Il settore retail è in continua evoluzione e si rende necessario conoscere gli strumenti per adattarsi e cavalcare il cambiamento” afferma Massimo Volpe, co-founder Retail hub. Sono otto le realtà innovative, otto progetti e idee dirompenti destinati a rivoluzionare il settore delle calzature.

1) Acbc: leader bcorp nella sostenibilità applicata all’industria della moda che assiste già più di 40 marchi globali di calzature e accessori nel loro processo di sostenibilità. 2) HopShop: un’applicazione che aiuta gli acquirenti a trovare e acquistare qualsiasi prodotto di moda (vestiti, scarpe, accessori) a partire semplicemente da immagini e video.

3) iHeel: il primo tacco estensibile al mondo che permette alla scarpa di adattarsi facilmente alle esigenze dell’utente. 4) Infinity-id: crea soluzioni plug & play che contemplano le più recenti tecnologie 4.0, rendendo le operazioni aziendali quotidiane rapide ed efficienti. Offre soluzioni ottimizzate alle aziende analizzando i loro flussi operativi. Offre soluzioni specifiche per la tracciabilità, l’identificazione dei prodotti e i tag. 5) Invrsion: soluzioni di realtà virtuale per migliorare l’esperienza di acquisto. La missione di Invrsion è fornire ai clienti B2B un’esperienza di Realtà Completa per loro stessi e per i loro clienti.

6) Letsell: uno strumento internet che consente a chiunque di creare e gestire il proprio negozio online. Il suo obiettivo è dare a chiunque la possibilità di creare un negozio online. Si tratta di una piattaforma di e-commerce che consente di vendere centinaia di prodotti di marca. Loro si occupano dell’e-commerce, del magazzino e delle spedizioni, mentre voi vi concentrate sulla promozione in loco.

7) Up2You: startup greentech e B Corp certificata che permette alle aziende di ridurre il proprio impatto ambientale. L’obiettivo è neutralizzare le emissioni di CO2, per poi certificarne l’impegno su blockchain, incentivando azioni sostenibili e studiando modelli di business a basso impatto. 8) Wonderstore: raccolta dati in-store nel settore retail, per comprendere meglio la customer experience ed il comportamento del consumatore, al fine di migliorare le vendite.