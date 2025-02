Fiere: a Napoli la VI edizione di “HospitalitySud” il salone dedicato all’hotellerie e all’extralberghiero

La sesta edizione di ‘HospitalitySud’, il salone dedicato alle forniture, ai servizi, alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, si terrà martedì 18 e mercoledì 19 febbraio a NAPOLI negli spazi della Stazione Marittima. La scelta di Napoli, spiegano gli organizzatori, “rende protagonista la capitale del Mezzogiorno, in virtù dell’ampio bacino di operatori presenti sul territorio non solo cittadino ma anche provinciale, basti pensare a Sorrento, Ischia, Capri, le aree dei Campi Flegrei e vesuviane, ma soprattutto accompagnare la crescita record dell’industria turistica a Napoli e in Campania, che si riflette nella maggiore richiesta di forniture e servizi da parte del mondo dell’ospitalità”. HospitalitySud, ideato e organizzato dalla Leader srl, è l’appuntamento per gli operatori del mondo dell’ospitalità, in particolare titolari, manager, personale e consulenti di: hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, glamping, bed&breakfast, affittacamere, case vacanza, ostelli, spa-terme. Gli addetti ai lavori potranno visitare gratuitamente il Salone Espositivo per incontrare le aziende e partecipare ai seminari di aggiornamento e di formazione e agli incontri professionali su tematiche di interesse. Le Aziende rispondono ai seguenti settori merceologici: articoli di cortesia, accessori da letto; automazione alberghiera e domotica; breakfast/food and beverage; case mobili per l’ospitalità; certificazioni, consulenza strategica, formazione; elettrodomestici ed elettronica professionale; macchine, attrezzature e prodotti per la pulizia professionale; servizi di facility management per hospitality; servizi energetici; tecnologie hardware and software di gestione; telecomunicazioni, impianti audiovisivi, gestori telefonici; web advertising, web marketing, web design. L’attività di divulgazione dell’appuntamento sta interessando oltre 30.000 strutture alberghiere ed extralberghiere del Centro Sud Italia che avranno accesso gratuito con la possibilità di registrarsi prima attraverso la piattaforma Eventbrite: https://hospitalitysud2025.eventbrite.it/