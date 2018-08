Fiere: ‘Abilmente’, a Roma live show e a Vicenza dressmaking lab

Roma, 29 ago. (Labitalia) – ‘Abilmente’, la più grande manifestazione italiana dedicata all’oltre mezzo milione di donne che in Italia svolgono attività legate al ‘Do It Yourself’ (Diy), torna dal 27 al 30 settembre, in Fiera di Roma, e dal 18 al 21 ottobre in Fiera di Vicenza. Due le grandi novità della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group Spa (Ieg): a Roma arrivano gli ‘Abilmente Live Show’, quattro giorni di show dal vivo con i più seguiti influencer della manualità creativa, a Vicenza ‘Abilmente’ lancia il progetto ‘Cucito su di te – Dressmaking Lab’, primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda ‘Do It Yourself’ sviluppato in collaborazione con Gaia Segattini, designer e art director del festival WeeKenDoit.

A Roma, quindi, arriva ‘Abilmente Live Show’, la nuova grande area eventi della festa della creatività targata Ieg dedicata ai tutorial dal vivo. Da giovedì 27 a domenica 30 settembre, un susseguirsi di tutorial, dimostrazioni e minicorsi di manualità creativa per scoprire le ultime novità del Diy. Non solo i classici dell’handmade, ma anche moda fai-da-te, home decor, riciclo e riuso creativo, illustrazione e calligrafia, scrapbooking e tante idee originali per realizzare addobbi e regali di Natale con creativi provenienti da tutto il mondo.

‘Abilmente Live Show’ è realizzato in collaborazione con Creare Insieme, Necchi, Creazioni d’atmosfere, Pasticci di carta e Sara Marroni, Molly Makes, Miss Cake, Impronte d’autore, Calligraphy Gang, Vintage Paint, le Associazioni Magliuomini e Sul filo dell’arte, Luisa De Santi-Crochet Doll, Laura Francione per Burda, Prym e Guetterman.

I live di Roma, tra gli altri, ospitano Laura Francione, con la quale scoprire i trucchi per realizzare capi in poche ore grazie alla macchina taglia e cuci e ‘Lana Lab – di che workshop (di crochet) sei?’ con Roberta Castiglione, che propone 10 diversi corsi per utilizzare al meglio la lana naturale e imparare alcune tecniche di crochet nuove, facili e divertenti con cui confezionare abiti e accessori in Lana d’Abruzzo. ‘Abilmente Roma’ anticipa così la grande novità di Vicenza: il progetto ‘Cucito su di te – Dressmaking Lab’, primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda ‘Do It Yourself’.

A Vicenza, dal 18 al 21 ottobre, in linea con la filosofia della ‘Slow Fashion’ che educa all’acquisto o alla realizzazione di abiti e accessori fatti a mano, e più in generale a una moda di qualità, etica e sostenibile, ‘Abilmente’ lancia il progetto ‘Cucito su di te – Dressmaking Lab’, primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda ‘Do It Yourself’. Sviluppato da ‘Abilmente’ in collaborazione con Gaia Segattini, designer e art director del festival WeeKenDoit, ‘Cucito su di te – Dressmaking Lab’, sarà un grande laboratorio in cui imparare segreti, tecniche e stili della moda Diy grazie a decine di corsi, live show e workshop in un’atmosfera stimolante e creativa.

‘Dressmaking Lab’ sarà anche una vetrina di nuovi brand emergenti che hanno unito la riscoperta delle tecniche artigianali tradizionali con il gusto estetico contemporaneo e l’uso degli strumenti digitali. Storie rappresentative di una nuova generazione di microimprenditrici che sta dando nuova linfa al fashion made in Italy. Obiettivo? “Diffondere sempre più la cultura del vestirsi responsabilmente e handmade, dello scegliere la qualità al posto della quantità”, dichiara Simona Ullo, di The Yellow Peg. Sponsor dell’area: Burda Style, Gutermann, GS Scampoli, Janome, Necchi, Prym e The Color Soup.

Presenti tra le altre all’interno di ‘Cucito su di te – Dressmaking Lab’: Sasha del Blog Secondo Piano (“Tutti possiamo ispirare e spingere a una maggiore consapevolezza sulla moda slow. Cucire i propri abiti giova all’ambiente e alla persona perché consente di staccare dallo stress quotidiano”); Valentina Amoroso di Come le Ciliegie (“Mi piace pensare una moda handmade in cui ogni abito sia un mondo a sé, fatto a mano. Un pezzo unico e personalizzabile con cui le donne possano esprimere sé stesse”); Francesca Barbato di Atelier Vicolo n. 6 (“Se si realizza un capo fatto bene, durerà nel tempo e sarà sostenibile per definizione. Confezionarsi un abito è alla portata di tutti, dà grandissima soddisfazione e permette di creare prodotti che fanno bene non soltanto a chi li realizza ma anche all’ambiente”).

Presenti anche Selene Verdoglia che ha messo a sistema passione e conoscenze digitali su ‘Un Punto alla volta’, canale You Tube in cui realizza tutorial di cucito con oltre 14.000 iscritti e decine di migliaia di visualizzazioni, Martina Coller di Tulip ed Elisa Cardinali di Bananamama.

‘Abilmente’ si conferma, in linea con le passate edizioni, la più grande manifestazione italiana dedicata alla manualità creativa con tre appuntamenti annuali: ‘Abilmente Roma’ (dal 27 al 30 settembre, Fiera di Roma) con 120 espositori e oltre 500 eventi; ‘Abilmente Autunno’ (dal 18 al 21 ottobre, Fiera di Vicenza) con 350 espositori e più di 1.000 eventi; e ‘Abilmente Primavera’ (dal 21 al 24 marzo, Fiera di Vicenza) con 250 espositori e oltre 1.000 eventi.