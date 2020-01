Fiere: Dbg porta realtà aumentata made in Italy all’Itf Slovakia Tour 2020

Roma, 21 gen. (Labitalia) – Dbg Management & Consulting, agenzia di comunicazione, marketing ed eventi guidata da Barbara Molinario, parteciperà con un proprio stand (n. 409, Sala B1) all’Itf Slovakia Tour 2020, la Fiera del turismo dell’area economica Visegrád, dei paesi Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Polonia e Ungheria, che si terrà a Bratislava dal 22 al 26 gennaio 2020. L’azienda, che partecipa in concessione al piano del bando Por Fesr 2014-2020-Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle pmi del Lazio 2018, presenterà nella Repubblica Slovacca la realtà aumentata inclusiva made in Italy realizzata da Skylab Studios, della quale è concessionaria in esclusiva per i paesi Slovacchia, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca.

Una tecnologia innovativa, che propone una segnaletica turistica interattiva e multilingue, fruibile anche da non vedenti, non udenti e con contenuti pensati per i bambini. Un nuovo modo di raccontare le destinazioni turistiche, offrendo ai visitatori un’enorme quantità di informazioni, alle quali loro potranno accedere on demand in qualsiasi momento e sulla base dei propri interessi. Come avere un ufficio turistico personale sempre con sé, disponibile in qualsiasi momento. Realtà Aumentata, cartellonistica turistica interattiva, realtà virtuale e molti altri strumenti all’avanguardia, che possono essere utilizzati per la promozione di ogni tipo di destinazione, dalla piccola città, alla grande metropoli.

“La partecipazione a questa Fiera rappresenta un passo molto importante, che traccia una nuova strada sul mercato dell’innovazione nel settore turistico che, dopo la Spagna e gli Emirati Arabi, mette le basi per la creazione di un polo innovativo a Bratislava, che possa essere un punto di riferimento non solo per la Slovacchia, ma anche per la Repubblica Ceca, la Polonia e l’Ungheria”, sottolinea una nota.