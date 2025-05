Fiere di Parma e BBQ Expo, alleanza per il polo del barbecue

La Food Valley si prepara ad accogliere il mondo del barbecue: BBQ Expo 2026 si svolgerà a Fiere di Parma (dall’11 al 14 aprile), il tempio italiano del food, da sempre crocevia delle eccellenze gastronomiche e delle tendenze che modellano il futuro.

L’annuncio è stato dato a Tuttofood Milano e l’intesa segna una tappa importante nel percorso di crescita di Fiere di Parma, che ha recentemente acquisito il 50 per cento di BBQ Expo, rafforzando così il proprio impegno nel creare un ecosistema fieristico integrato e sempre più rappresentativo delle nuove tendenze di consumo.

Questo passo si inserisce in una strategia di espansione che ha visto, solo poche settimane fa, l’acquisizione anche del Roma Bar Show, consolidando la leadership di Parma come hub fieristico internazionale del food & beverage.

In uno scenario in continua crescita, il mercato del barbecue in Italia ha raggiunto 118 milioni di euro nel 2024, con una previsione di crescita annua del 4,69 per cento, fino a superare i 150 milioni di euro nel 2029 (fonte: Mordor Intelligence). Un segnale inequivocabile di quanto il fascino della griglia stia conquistando sempre più italiani, tra tradizione, sperimentazione e innovazione.

“La partnership con Mauro Grandi è stata voluta dai nostri azionisti – ha commentato l’a.d. di Fiere di Parma, Antonio Cellie -. Con BBQ portiamo a Parma non solo un evento di successo ma un bagaglio di competenze che sarà prezioso anche su altri progetti. Essere leader nel Food&Beverage per noi vuol dire creare un ecosistema sempre più integrato, che comprenda le principali filiere e tendenze emergenti del comparto agroalimentare”.