Fiere: i più grandi cuochi e pizzaioli si sfidano a Beer&food Attraction

Rinini, 14 feb. (Labitalia) – Decine di eventi dedicati al food, dalle sfide della grande cucina regionale italiana agli show cooking con cuochi e pizzaioli di livello mondiale: Beer&Food Attraction, organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), è un evento imperdibile per gli operatori del foodservice e dell’out of home che vogliono crescere e aggiornarsi nella propria professione. Il quartiere fieristico riminese, da domani al 18 febbraio, farà da palcoscenico ai grandi cuochi della Federazione italiana cuochi, che sceglie ancora una volta la riviera per i suoi Campionati della cucina italiana, ma anche a grandi nomi del panorama della pizza, con l’evento Pizza Experience, organizzato da Ieg in collaborazione con la rivista ‘Pizza e Pasta Italiana’. Da non perdere gli show cooking e i talk della scuola dei Mestieri del Gusto di Cast Alimenti, oltre alla finale della Burger Battle che si terrà lunedì 17 febbraio.

Oltre 1.500 cuochi provenienti dall’Italia e dall’estero, tra singoli e squadre, per la cucina fredda, calda, pasticceria da ristorazione e cucina artistica in 4 giorni di gare, con 4 cucine allestite per le competizioni a squadre, 6 laboratori per le gare dei singoli, 45 giudici oltre a giornalisti del settore, per decretare i migliori cuochi italiani di categoria. Tante le novità pensate per la valorizzazione dei prodotti italiani, per educare i cuochi a metodi di lavoro quotidiano basati sulla qualità, sulla tecnica, sul rispetto del territorio, l’attenzione al cibo e allo spreco alimentare.

Oltre alle gare di cucina calda, cucina fredda per singoli e squadre, la pasticceria da ristorazione e l’artistica, quest’anno a mettere alla dura prova i concorrenti sarà anche il contest ‘Street Food’, una prima assoluta che vedrà i cuochi sfidarsi in una categoria di gara nuova e avvincente, che permetterà al pubblico di conoscere la grande varietà dei cibi di strada e la cultura gastronomica italiana viaggiando sensorialmente da nord a sud del Bel Paese. Ieg Expo e la rivista ‘Pizza e Pasta Italiana’ presentano il Pizza Experience nella Pizza Arena, un’area interamente dedicata alla Pizza e ai suoi protagonisti. Un contenitore di eventi e didattica dai professionisti per i professionisti con show cooking, academy, speech integrati da seminari aziendali e di prodotto, per valorizzare le aziende partner del progetto.