Fiere: Ieg balza al 41 posto tra le aziende in Romagna

Rimini, 2 dic. (Labitalia) – Il percorso culminato nella quotazione in Borsa dello scorso giugno ha di certo dato una importante spinta alla crescita di Italian Exhibition Group, azienda leader in Italia nell’organizzazione diretta di eventi fieristici di proprietà e tra i principali operatori europei del settore. Rimini Congressi, che esprime i numeri di Ieg nel suo bilancio consolidato, per effetto della importante crescita di Ieg passa infatti dal 53° al 41° posto nella classifica delle 500 aziende top in Romagna per il 2019, stilata dal quotidiano QN – Il Resto del Carlino in collaborazione con la società PwC e l’Università di Bologna.

Alla presentazione della sesta edizione del report, nei giorni scorsi a Milano Marittima, per Italian Exhibition Group è intervenuto il Group Cfo Carlo Costa, che ha raccontato anche i momenti salienti di questi mesi, illustrando in particolare il percorso di quotazione in Borsa.

“Si è trattato di un’esperienza – ha sottolineato il direttore finanziario di Ieg – che auguro a tutti coloro che ricoprono ruoli analoghi al mio, perché insegna molte cose, conosci meglio il tuo business, devi essere molto preciso nella gestione delle informazioni, cresci nel gioco di squadra e hai a che fare con persone molto preparate. Per quanto riguarda la governance poi, ti è richiesto un vero e proprio salto di qualità nel definirne e gestirne le regole. Infine, mi piace sottolinearlo, dal processo di quotazione deriva anche uno stimolo morale in più, perché hai a che fare spesso con gli investimenti di tanti piccoli risparmiatori”.