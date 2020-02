Fiere: Ieg, per Beer&food Attraction e Bbtech Expo oltre 33mila presenze

Rimini, 19 feb. (Labitalia) – Una kermesse unica in Italia, che ha saputo crescere sul fronte internazionale e riunire tutta la filiera del beverage dedicata al fuori casa. E che ha mantenuto la promessa insita nello sviluppo del brand: inserire il food quale componente del successo. Con questi risultati vanno in archivio Beer&Food Attraction e BBTech Expo 2020, le manifestazioni di Italian Exhibition Group dedicate alle esperienze dell’out of home, chiuse ieris sera alla Fiera di Rimini registrando oltre 33.000 presenze. Estremamente positiva e in crescita l’attività condotta sul fronte internazionale: oltre 1.300 buyers (+30% sul 2019) da 70 Paesi stranieri hanno visitato la manifestazione. Cento di questi, grazie alla collaborazione con Agenzia Ice, hanno partecipato a un programma speciale di accoglienza, ospitalità e incontri di business con le aziende. Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e Germania risultano essere i principali Paesi di provenienza.

BBTech Expo si è confermata la più esauriente offerta di tecnologie e attrezzature per la produzione e il confezionamento di bevande. Stand affollati nelle giornate e grande soddisfazione di business grazie a questa formula, unica in Italia, di intra business tra produttori di bevande e di macchinari. Ampie le prospettive e potenzialità del mercato e della manifestazione. A favorire lo sviluppo del business, fondamentale è stata la riconferma delle collaborazioni strategiche intrattenute, a vario titolo, con Unionbirrai, Italgrob Federazione italiana distributori Horeca, Fic-Federazione italiana cuochi, Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi, Cast Alimenti, Assobirra e Mineracqua. Un gioco di squadra apprezzato dagli operatori, che hanno accolto con pieno favore la riproposizione dell’International Horeca Meeting, organizzato da Italgrob, il concorso ‘Birra dell’anno’ di Unionbirrai e i Campionati della cucina italiana, la più importante e completa competizione italiana per tutte le categorie della cucina, organizzata dalla Federazione italiana cuochi.

Cresciuti anche i momenti di incontro, grazie agli eventi organizzati nelle varie arene e nei laboratori dedicati a workshop, approfondimenti e meeting di formazione e aggiornamento. Sugli scudi il Pizza Experience e il Mixology Lab. Dunque, Beer&Food Attraction e BBTech Expo confermano il loro format unico, un appuntamento b2b dove le eccellenze birrarie e il top del beverage (acque, soft drinks, spirits) incontrano il food di qualità per il canale horeca e le tecnologie più avanzate, che esalta il business di chi sceglie birre e bevande quale binomio propulsore di nuovi format di locali, aperti a nuove occasioni di consumo. Beer&Food Attraction e BBTech Expo danno appuntamento al quartiere fieristico riminese di Ieg dal 20 al 23 febbraio 2021.