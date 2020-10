Fiere, il settore al collasso. Impresa campana lancia l’Sos: aiutateci o dopo tre generazioni chiudiamo

Da tre generazioni si occupano di fiere ed eventi e ora, a causa della pandemia, rischiano di chiudere definitivamente i battenti: i cugini Andrea e Raffaele Aletta sono due giovani imprenditori che non si rassegnano all’idea di vedere morire tra le loro braccia l’azienda di famiglia, un’impresa che da sette mesi ormai annaspa e cerca aria a causa del Covid-19. La loro ditta, i cugini Aletta, l’hanno ereditata da poco e prima del lockdown era attiva e florida: allestiva eventi in tutta Europa. “Andrà tutto bene ci dicevano, lo hanno detto, lo hanno scritto, ce lo hanno fatto scrivere e noi ne eravamo convinti”, dicono affranti Andrea e Raffaele, “eravamo pronti a dare il nostro contributo, – aggiungono – con noi due l’azienda era arrivata alla terza generazione: prima nonno, poi i nostri padri, adesso noi, mai ci saremmo aspettati una situazione del genere”. L’azienda dei cugini Aletta è piuttosto grande. Sulle loro spalle gravano tante responsabilità. Nella ditta ci sono cresciuti, partendo come operai, sanno molto bene come gestirla ma purtroppo non si aspettavano che a minare le loro sicurezze arrivasse il coronavirus. Come a tutte le aziende di questo settore, anche a loro la pandemia ha assestato un colpo ferale: per loro, infatti, il lockdown del 5 marzo ancora deve finire. “Abbiamo un capannone, personale, spese fisse, centinaia di operai che ruotano intorno a noi attraverso aziende partner con le quali collaboriamo – proseguono i giovani imprenditori – la pandemia è una catastrofe vera e propria, stiamo arrancando, non abbiamo piu aria, stiamo fallendo – continuano disperati – chiediamo aiuto e non ci viene dato, i negozi aprono, i bar anche, i supermercati non hanno mai chiuso… noi invece non abbiamo mai riaperto, ogni giorno siamo qui, mettiamo in moto mezzi e macchinari per tenerli in esercizio. Ma siamo sempre costretti a spegnerli”. Il grido d’aiuto dei fratelli Aletta, è il grido d’aiuto di un intero comparto che viaggiava a gonfie vele ma che ora senza aiuti non potrà fare altro che naufragare. “Ci chiediamo quando si risolverà tutto, – continuano affranti – ci chiediamo se qualcuno ci aiuterà, se aiuterà noi e tutti gli altri imprenditori come noi. Versiamo in gravissime difficoltà, siamo mariti, siamo padri, siamo uomini disperati, non abbiamo introiti per poter lavorare – concludono Andrea e Raffaele – e non abbiamo soldi per vivere. Per il nostro Governo non valiamo niente, costiamo meno da morti che da vivi, se le cose non dovessero cambiare l’unica via d’uscita da questa brutta storia, sarà morire”.