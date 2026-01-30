Fiere: Pescare Show a Rimini, 160 espositori e spazi raddoppiati

Bologna, 30 gen. (askanews) – Oltre 160 brand ed espositori in fiera, il 60% in più rispetto al 2025, sei padiglioni occupati e superficie espositiva raddoppiata. Sono i numeri di Pescare Show 2026, il salone della pesca sportiva e della nautica da diporto in programma dal 13 al 15 febbraio alla Fiera di Rimini, giunto alla seconda edizione nel capoluogo romagnolo della manifestazione firmata Italian Exhibition Group.

Non una semplice fiera, ma un hub esperienziale dove i visitatori troveranno una panoramica completa del settore: dalle ultime novità dell’elettronica di bordo ai materiali hi-tech per canne e mulinelli, fino alla cantieristica per la pesca in mare. Tra le anteprime di prodotto, il nuovo Tuccoli Marine T250 VMax e la gamma B-Tec di Bsc.

La manifestazione si conferma anche momento istituzionale di riferimento. Sabato 14 febbraio il convegno Fipsas “Uccelli ittiofagi e risorse ittiche” vedrà la Regione Emilia-Romagna illustrare il Piano di controllo del cormorano e le strategie per tutelare la biodiversità. Seguirà la presentazione del progetto Faar, Formazione Alieutica e Ambientale per Ragazzi, percorso educativo per under 18 che permetterà ai partecipanti di ottenere l’esenzione dal pagamento della licenza di pesca fino alla maggiore età.

Pescare Show si trasforma in un evento diffuso sul territorio: sabato al Lago Pascoli di San Mauro Pascoli si terrà la finale del Trofeo dei Laghi, gara a squadre di pesca al colpo, mentre nella zona antistante il Club Nautico di Rimini è in programma il raduno di pesca Light Rock. (fonte immagine: Pescare Show)