Fiere, Roma ospita il New Space Economy European Expoforum

Dal 5 al 7 dicembre 2023 torna il New Space Economy European Expoforum (Nse), appuntamento annuale giunto alla quinta edizione, organizzato presso il padiglione 4 di Fiera Roma, con il patrocinio del ministero della Difesa, del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agenzia Spaziale Italiana, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di Enea, di Ingv e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e con la collaborazione di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma.

La Cerimonia di apertura si terrà la mattina di martedì 5 dicembre con i saluti delle istituzioni e con la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Nse 2023 è l’expoforum internazionale sul trasferimento tecnologico, incentrato sulla capacità della nuova economia spaziale di consentire nuovi mercati terrestri basati sull’innovazione spaziale guidata dall’imprenditorialità.

Nse offre quindi una visione sul potenziale crescente del settore spaziale, mettendo in rete una molteplicità di soggetti, dai grandi attori industriali alle piccole e medie imprese, dal mondo universitario e della ricerca alle start-up, dalle agenzie spaziali alle istituzioni internazionali, fino agli investitori, agli esperti di diritto e di finanza e ai media.

Nse 2023 è anche una piattaforma dinamica per il trasferimento tecnologico, dove innovatori e leader del

settore possono scoprire idee rivoluzionarie e potenziali applicazioni. Sarà inoltre possibile vedere come tecnologie spaziali all’avanguardia possano essere adattate, integrate e applicate per guidare l’innovazione e la crescita in vari mercati terrestri: dai trasporti all’agricoltura, dalla sanità alle telecomunicazioni e a molto altro ancora.

Il programma delle tre giornate dell’evento prevede una conferenza scientifica con numerose tavole rotonde, un’esposizione fieristica, eventi tematici e momenti dedicati al networking e al business to business.