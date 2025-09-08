Fiere, supercar e sicurezza stradale: “Auto Moto Napoli Expo” arriva alla Mostra d’Oltremare

Conto alla rovescia per lo start di Auto moto Napoli Expo, la fiera più grande del Centro-sud Italia dedicata al mondo delle auto, moto, supercar e auto di lusso in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 12 al 14 settembre.

L’iniziativa prevede, fra le varie attività, l’esposizione di più di 1000 auto e moto fra cui oltre 100 Ferrari e Lamborghini e una selezione esclusiva di auto classiche, moderne, sportive, americane e d’epoca, oltre alla presenza dei principali marchi italiani del settore automotive e anche di concessionari provenienti dall’estero. E grande attenzione sarà dedicata al tema della sicurezza stradale

La fiera è organizzata da Cesare Barra e Luigi Iossa in collaborazione con la Federazione Italiana Supercar, di cui è presidente Luigi Iossa, e con il Progetto-Evento Col casco, di cui è Presidente e CEO Stefano Silvestro. L’evento è patrocinato dai ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Difesa, delle infrastrutture e Trasporti, e ancora da Regione Campania, Comune di Napoli, Anci Campania, Bklf academy, Scuola di Guida Sicura e Anas.

Il taglio del nastro, con la benedizione ecclesiastica e con l’Alzabandiera e l’Inno nazionale a cura della Fanfara dei Carabinieri, è in programma venerdì 12 alle ore 10 alla presenza delle Istituzioni e dei vertici della Mostra d’oltremare, e fra gli altri di Antonio De jesu (assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli), il Generale Ciro Esposito (Capo della Polizia municipale di Napoli), il Colonnello Pilota Roberto Leo, vicecomandante Accademia Aeronautica militare di Pozzuoli; il colonnello Salvatore Florio, Comandante Aeroporto di Grazzanise; il Generale Vittorio Canu (Polizia penitenziaria); Maria Pia Russo, dirigente Polizia Stradale Campania e Basilicata; Annamaria Maisto, consigliere comunale di Napoli; Agnese Di Matteo, vicepresidente ASI (Automotoclub storico italiano) di Torino e Franco Mastroianni, presidente regionale Federazione italiana moto. Saranno presenti alla manifestazione circa 300 militari.

Numerose le attività previste a “Auto moto Napoli Expo”:

esposizione di veicoli con le principali case automobilistiche e motociclistiche internazionali che presenteranno i loro modelli più recenti e iconici;

test Drive, con i visitatori che potranno provare su strada alcuni dei veicoli esposti vivendo così un’esperienza di guida unica;

circuito di demo e guida sicura, in collaborazione con Bklf Academy, scuola di guida sicura con la presenza di tre istruttori pilota. Saranno presenti i paddock dei concessionari per test rider auto moto;

spettacoli e intrattenimento musicale a cura di Mixed By Erry con la presenza dei fratelli Frattasio, e di We can dance tv ufficiale dell’evento con la presenza di Dino Piacenti;

attività di prevenzione, educazione e sicurezza stradale, con azioni di divulgazione e dimostrazione relative a questo tema fondamentale per la salute e quotidianità, con il supporto e le attrezzature dei Corpi Speciali delle Forze dell’Ordine, di Soccorso e Sanitarie;

incontri con esperti, ingegneri, designer e altri professionisti del mondo dei motori per scoprire segreti e curiosità del settore;

villaggio Scuderia Ferrari club;

area dedicata ad accessori e ricambi per il mondo di auto e moto;

area museale con autovetture storiche in esposizione, di cui è responsabile Sabatino De Rosa (settore storico CAMEC);

area dedicata al tuning Campania, con oltre 150 veicoli in esposizione.

Numerose anche le presenze istituzionali assicurate: Polizia di Stato, Polizia stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale locale, Polizia infortunistica stradale, Polizia scientifica e cinofila, Polizia penitenziaria e cinofila, Vigili del Fuoco, Marina militare e Guardia costiera, Aeronautica militare, Croce Rossa italiana, 118, Ospedale del mare, Federazione italiana moto, Federazione italiana fuoristrada, Federazione italiana supercar, Scuola di guida sicura auto presieduta da Marco Mongelluzzi e Scuola di guida Kaiser.

Fra spazi espositivi di alta qualità pensati per valorizzare l’immagine dei brand, posizioni strategiche con un layout ottimizzato in grado di garantire la massima visibilità agli espositori e un networking qualificato grazie alla capacità di attirare un pubblico ampio , Auto Moto Napoli Expo rappresenta una straordinaria opportunità per le aziende del settore automotive e motociclistiche di ottenere visibilità, incontrare operatori del settore, appassionati e potenziali clienti, presentare prodotti innovativi e ampliare il proprio business in un mercato strategico come quello del Centro Sud Italia.

La fiera si presenta dunque come un’occasione unica per scoprire le ultime tendenze del settore in materia di design, tecnologia e prestazioni e vivere un’esperienza indimenticabile, assistendo a spettacoli emozionanti e provando l’ebbrezza della guida sicura su strada.