Fila si compra gli zaini Invicta, acquista Seven per 53,7 milioni

Milano, 7 nov. (askanews) – Fila – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ha sottoscritto un accordo che prevede l’acquisto del 100% del capitale di Seven – leader in Italia nel mercato degli zaini, astucci e prodotti per la cartoleria, attraverso marchi di proprietà tra cui Seven, Invicta, SJ Gang e Mitama – da Green Arrow Private Equity Fund 3 e dai soci fondatori (famiglia Di Stasio).

“Oggi la nostra storia centenaria si arricchisce di un nuovo capitolo: l’acquisizione di Seven, azienda leader in Italia nel settore degli zaini, astucci per la scuola e della cartoleria, rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di ulteriore sviluppo del gruppo e si inserisce pienamente nella nostra strategia di rafforzamento e crescita sostenibile”, ha commentato Massimo Candela, Ceo di Fila.

Il corrispettivo è pari a 53,7 milioni, di cui 26,8 milioni alla data del closing per il 51% del capitale (entro il 31 gennaio 2026), e la parte restante dilazionata in quattro tranche entro il 31 dicembre 2028. Seven nel 2024 ha registrato ricavi per 88,8 milioni, con una posizione finanziaria netta pari a 9,3 milioni (inclusi dividendi distribuiti per 10 mln). Il Ceo Aldo Di Stasio manterrà l’attuale carica garantendo continuità manageriale.

L’acquisizione rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di sviluppo del gruppo Fila anche per rispondere alle sfide derivanti dal calo della natalità, spiega l’azienda quotata a Piazza Affari. L’operazione consentirà di realizzare significative sinergie commerciali tra i due gruppi, mantenendo al tempo stesso invariato il profilo finanziario, grazie all’elevata redditività e alla generazione di cassa di Seven.

(foto tratta da account social di Invicta)