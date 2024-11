Filatelia, “Eccellenze del sapere”: un francobollo celebra la Federico II

Tra le ‘Eccellenze del sapere’ il francobollo della Federico II. È stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme ai francobolli dell’Università di Firenze e di Trieste.

L’emissione per sancire anche attraverso il francobollo l’importanza del contributo alla formazione di giovani che la Federico II porta avanti da 800 anni.

Si tratta di una emissione della serie tematica ‘Eccellenze del Sapere’ e del relativo annullo, realizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare tre Atenei italiani: la Federico II nell’800° anniversario della fondazione e l’Università di Firenze e quella di Trieste, entrambe nel centenario della fondazione. Sono state presentate anche le tre rispettive cartoline.

Alla presentazione e all’annullo filatelico sono intervenuti il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Erano presenti il rettore della Federico II, Matteo Lorito, il rettore dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, e il rettore dell’Università di Trieste, Roberto di Lenarda.

‘Il contributo di questa antica università per la formazione dei giovani è parte integrante di un sistema universitario nazionale riconosciuto a livello globale per la sua capacità di coniugare eccellenza nella ricerca e nella diffusione del sapere. In grado, peraltro, di raccogliere innovazione scientifica e didattica in Atenei che rappresentano da secoli centri pubblici dedicati all’alta formazione e all’ evoluzione del pensiero e della tecnologia’, ha dichiarato il Rettore Lorito nel corso della cerimonia.

Il francobollo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II rappresenta una prospettiva dello Scalone della Minerva, simbolo dell’Ateneo, istituito il 5 giugno del 1224 dall’Imperatore del Sacro Romano Impero. In alto a destra, si staglia il logo dell’Ateneo. La tiratura è limitata: solo duecentocinquantamila francobolli.